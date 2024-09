Liberaron y dictaron la falta de mérito al hombre que había sido acusado por el explosivo en la Rural

Se corroboró que en el momento que dejaron el paquete en la sucursal del correo Andreani estaba en una capacitación en un hotel de Barrio Norte.

El hombre detenido y acusado de haber entregado el paquete explosivo que estalló el jueves pasado en las oficinas de la Sociedad Rural fue librado hoy y recibió la falta de mérito luego de ser indagado el fin de semana por el juez federal Daniel Rafecas. El acusado, A.S.S. de 40 años, había negado los hechos y explicó que ese día estaba en otro lugar.

Fuentes judiciales informaron que los investigadores constataron como ciertos del dichos de A.S.S. y por eso fue liberado. Sobre él pesaba la acusación de ser quien llevó a la sucursal de Barracas del correo Andreani el paquete explosivo. Pero en su indagatoria relató que ese día y en el horario de 10 a 13 horas estaba en una capacitación que se realizada en uno de los salones del hotel “Salguero Plaza”.

Sociedad Rural

Esa fue la explicación que el sábado dio en su indagatoria. El acusado quedó detenido y el juez Rafecas decretó el secreto de sumario en la causa para hacer medidas de prueba sobre los dichos. Así fue cómo se pudo constatar con cámaras de seguridad que efectivamente A.S.S. estaba en el hotel. La mismo información se corroboró con el impacto de su celular en las antenas de telefonía de la zona.

Hasta el acusado se había llegado mediante el rastreo de cámaras ubicadas en las cercanías del lugar donde el agresor dejó el paquete explosivo, en la zona de Barracas, a donde llegó -según el seguimiento que se hizo- tras haber tomado dos líneas de colectivos. La Justicia también investigó los registros de la tarjeta SUBE y surgió “un único perfil probable, que tras ser sometido a un detenido y exhaustivo análisis comparativo científico, tanto de rostro como de postura corporal, dio resultado positivo y precipitó su allanamiento y detención”.

Así el viernes a la noche fue detenido en su domicilio de la avenida Juan B. Justo y Chivilcoy, en el barrio porteño de Floresta, Entre las pruebas que los investigadores pudieron recolectar del allanamiento al hogar del sospechoso, las fuentes judiciales destacaron una “Guía T” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la cual aparece una inscripción manuscrita, presumiblemente por el sospechoso, que dice “LA RURAL”, con la anotación del cuadrante “52 A-5″, correspondiente a la ubicación del edificio de oficinas de la Sociedad Rural (Juncal 4450).

El acusado dijo en la indagatoria que la anotación que decía “La Rural” era de él mismo pero la había hecho hace más de 10 años y a modo de ubicación cuando tenía que hacer búsquedas en la guía. Además sostuvo que ya no usaba más esa guía.

Ahora la investigación continuará para dar con el autor del hecho.

El jueves a la mañana llegó a la sede administrativa de la Sociedad Rural un paquete a nombre de su titular, Nicolás Pino, que fue abierto por su secretaría cuando estalló y provocó la expulsión de un humo blanco y una deflagración. La secretaria sufrió heridas leves en las manos y ella, Pino y otras dos personas que estaban en el momento de la explosión fueron hospitalizadas para determinar su estado de salud y por la inhalación del humo.

“Lo único que puedo decir con certeza es que he transcurrido mi vida cosechando amigos y tengo la suerte de no haber cosechado enemigos. Certeza no tenemos ninguna. Son episodios que no tienen que ocurrir en la Argentina de hoy”, dijo Pino, horas después del ataque. “Son situaciones que traen a la memoria épocas pasadas. Después de haber transcurrido muchos años de experiencia seguramente no algo que quiera volver a repetir la Argentina”, agregó el dirigente rural.