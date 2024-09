En medio del escándalo con Merlos, Fassi disparó duro contra Chiqui Tapia: “No juegues con Talleres”

El presidente del Matador brindó una conferencia de prensa en donde apuntó con críticas intensas al presidente de la AFA.

Andrés Fassi, presidente de Talleres de Córdoba, intensificó sus críticas tras el altercado con el árbitro Andrés Merlos y lanzó duras acusaciones contra Claudio 'Chiqui' Tapia, presidente de la AFA, responsabilizándolo por lo sucedido. El conflicto surgió luego de la polémica eliminación de su equipo en los octavos de final de la Copa Argentina ante Boca Juniors.

Fassi, quien asegura haber sido agredido por Merlos en la zona de vestuarios del Estadio Malvinas Argentinas, expresó su descontento por los recurrentes fallos arbitrales que perjudican a su equipo. “Desde el año 2020 que Merlos nos perjudica. Era la designación perfecta, muy pensada. Son solo cuatro o cinco árbitros serviles que empañan ese 85% de arbitraje honesto”, señaló, cuestionando la imparcialidad del árbitro.

El presidente de Talleres no se detuvo ahí y apuntó directamente contra Tapia, con quien mantiene una tensa relación por desacuerdos sobre las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD). Fassi recordó una serie de reuniones fallidas con Tapia: “La última vez que nos juntamos, no me recibiste. Me fui un domingo y ni lunes, ni martes me atendiste. A esta institución la están perjudicando y merecemos respeto”. Además, mencionó que Tapia le había pedido hablar con Federico Beligoy, director nacional de arbitraje, a lo que Fassi respondió: “Chiqui, no juegues con Talleres”.

En una escalada de sus críticas, Fassi también apuntó al estado actual del fútbol argentino, afirmando que los recientes éxitos de la selección no son reflejo de la gestión de Tapia. "No somos campeones del mundo ni bicampeones de América gracias a la gestión que hacemos en el fútbol argentino. Chiqui, el fútbol argentino está cansado de que pasen cosas raras, de que escribamos un reglamento hoy y mañana lo cambiemos. ¡El hincha está cansado!", sentenció Fassi, cuestionando la transparencia y estabilidad del fútbol local bajo la dirección de Tapia.

Además, Fassi comparó el estado del fútbol argentino con el español, resaltando la importancia de una mejor distribución de los derechos televisivos para el crecimiento del deporte. "El fútbol español en el año 2000 repartía 200 millones de euros a todos sus clubes. Hoy reparte más de 3500 millones. ¿Por qué no nos ponemos a ver un poquito al fútbol español, a ver qué hizo en estos 20 años? ¿Por qué no vemos cómo profesionalizar el arbitraje, que sea autónomo y no dependa de una organización, que puedan ser profesionales y trabajen 8 horas por día?", propuso Fassi, insistiendo en la necesidad de una reforma integral que modernice el fútbol argentino.

Finalmente, el presidente de Talleres cerró con un llamado a la acción y una crítica directa: "Chiqui, no sigamos perjudicando al fútbol argentino. Hagamos un congreso, hablemos de los derechos de TV y cómo podemos mejorar. Este es el momento de cambiar".