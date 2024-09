El inesperado incidente de Virginia Demo en los Martín Fierro que la llevó a cambiarse de vestido: "Se me escapó"

La exGran Hermano reveló el sorprendente motivo por el que tuvo que dejar el aire, y su explicación se volvió viral.

Durante la transmisión en vivo de la alfombra azul de los Martín Fierro 2024, la ex participante de Gran Hermano, Virginia Demo, sufrió un percance inusual que rápidamente se volvió viral en las redes sociales. Mientras describía su vestido rojo ante las cámaras, la comediante tuvo que abandonar la entrevista de manera repentina, dejando sorprendida a su entrevistadora, Josefina “La China” Ansa. “Me tengo que ir”, dijo la actriz para finalizar la charla, ante la mirada atónita de Ansa: “¿Cómo que te tenés que ir? Esto recién empieza. Bueno, Virginia Demo me dejó hablando sola...”.

Virginia hacía su paso por la alfombra 2024 de los MF y dejó hablando sola a la china @Chinitaansa

jajajaj #MartinFierro pic.twitter.com/QSmBxEfndL — Goyi (@goyii_cm) September 9, 2024

Minutos después, la exGran Hermano volvió a la alfombra; pero, para sorpresa de todos: lucía otro outfit. El detalle no pasó inadvertido por Sol Pérez, quien le consultó: “A mí no me engañás, tenías puesto otro vestido”. A lo que Virginia le contestó con gracia: “Ay, sí, ¿por qué? ¿Por qué te diste cuenta?”. Y siguió: “Tuve un temita que les pasa a las mujeres. Me reí, estornudé y se me escapó un chorrito (de orina). Hay que blanquear porque son cosas que suceden”, comentó con humor la comediante de La Plata en una nueva aparición, ahora con un look negro, como se ve en el video que encabeza esta nota.

Virginia Demo

En su conversación con Robertito Funes Ugarte y Sol Pérez, Virginia aseguró que situaciones como esta “nos pasan a todos” y destacó la importancia de ser sinceros sobre estas cuestiones. Pérez apoyó la transparencia de Demo: “Nos puede pasar, está bien blanquearlo”.

Por su parte, Demo contó los pormenores de esta incómoda situación y explicó cómo hizo para sobrellevarla: “Me reí con la China, estornudé porque estoy resfriada, y se me escapó un chorro de pis. Hay que decirlo, son cosas que nos pasan a esta edad a las mujeres”. Luego, la comediante explicó a quién le dedicaría el Martín Fierro en caso de que Gran Hermano se alzara con una estatuilla: “A mis hijas, obvio, si gana algo Gran Hermano a ellas”. Cabe recordar que Mercedes y Delfina, las hijas de la actriz, también formaron parte del reality. Esta última incluso convivió por varios días con los jugadores del programa.

El incidente no fue obstáculo para que la exhermanita continuara disfrutando de la noche. De hecho, expresó su felicidad por su look y el evento, manteniendo una actitud positiva pese al incómodo momento inicial. Las imágenes del incidente pronto se viralizaron en X. Virginia Demo, ahora conocida no solo por su paso por el reality sino también por su sinceridad y buen humor al enfrentarse a situaciones embarazosas, demostró que en el mundo de la televisión, la autenticidad puede ser tan impactante como cualquier premio o actuación.