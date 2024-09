El Gobierno Nacional suprimió tasas e impuestos municipales de las facturas de servicios básicos.

El Gobierno anunció la eliminación de tasas e impuestos municipales luego de que el ministro Caputo denunciara aumentos "descontrolados".

El Gobierno Nacional anunció este martes que los municipios ya no podrán incluir impuestos y tasas locales en las facturas de servicios como la luz y el gas. De acuerdo con una resolución de la secretaría de Industria y Comercio, se dispuso que "las facturas de servicios esenciales deben contener de forma única y exclusiva la descripción y el precio correspondiente al servicio contratado por el consumidor, quedando prohibido incluir cargos ajenos a la naturaleza del servicio". Así lo informó el ministro de Economía, Luis Caputo, en su cuenta oficial de la red social X y anunció que la medida será publicada el miércoles en el Boletín Oficial, a través de la resolución 2024-267. A modo de ejemplo, Caputo compartió una imagen en su publicación donde se ve una factura de servicios eléctricos de tipo residencial y obras sanitarias. En la foto que compartió el ministro, se ve seleccionado con un círculo verde aquello que "ya no podrá facturarse", que incluye tasas de seguridad e higiene de General Lavalle por $452. También se leen cargos municipales de la costa por $364,62 y otros $400 de la Asociación Cooperativa del Hospital de Mar de Ajó. Caputo acusó a los municipios de aumentar tasas de forma "descontrolada" El ministro de Economía Luis Caputo ya había declarado contra las tasas municipales en un video que compartió de una entrevista al economista Gustavo Lazzari, donde acusó a los municipios de aumentar impuestos "de forma descontrolada" con "fines políticos". "Es tal cual dice @lacha. Los municipios están aumentando de forma descontrolada sus tasas y lo hacen no solamente con fines recaudatorios sino también políticos: obstaculizan el programa económico que lleva adelante este gobierno para bajar la inflación y, como siempre, los grandes perdedores son los ciudadanos", señaló. Al respecto, Caputo explicó: "Para que la gente lo entienda: las tasas tienen que tener, según la Corte, una relación directa con un servicio efectivamente prestado; y el monto, como es obvio, tiene que guardar razonable proporción con el costo de ese servicio que retribuye". "Las tasas en aumento no solamente carecen (en muchos casos) de una prestación efectiva y directa, sino que, además, su monto es completamente exorbitante e irrazonable. Ésto se traduce en un evidente incremento de los precios que pagan los consumidores", profundizó. El funcionario remarcó que "lo peor" es que "cobardemente las Municipalidades esconden sus aumentos en facturas de otros bienes o servicios, ajenas a ellas" y anunció: "Ya me he reunido con distintos actores involucrados en la problemática y estamos analizando la mejor estrategia para frenar a los vivos de siempre. La baja de la inflación es innegociable".