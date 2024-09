La historia de una madre y su hijo a quienes la pasión por la docencia los unió y hoy celebran juntos

En el Día del Maestro, Barbarita Moukarzel y su hijo Víctor Ganem dialogaron con un equipo de Noticiero 7 y compartieron una visión optimista sobre la educación.

En el Día del Maestro, una historia de dedicación y pasión por la enseñanza une a Barbarita Moukarzel y su hijo Víctor Ganem. Madre e hijo, ambos docentes con una vocación inquebrantable, celebran juntos este día especial, reflejando cómo el amor por la educación ha sido una constante en su familia. Barbarita, fue egresada en 1953 de la Escuela Normal de La Banda y contó que la docencia ha sido una parte integral de su vida desde temprana edad: “Nosotros somos de familia docente; mis padres vinieron de Siria y criaron 11 hijos. En esa época no había muchas opciones fuera de la enseñanza”, recuerdó Barbarita. Su pasión por la educación la llevó a atender a los chicos que necesitaban ayuda extra, a quienes apoyaba con los deberes y tareas en su hogar. Por su parte, su hijo Víctor, quien ha seguido los pasos de su madre, admite que su vocación por la docencia nació al observarla a ella. “Mi vocación surgió al acompañarla a la escuela, participar en censos y ver su compromiso. Eso me motivó a seguir el camino de la enseñanza, especialmente con los niños”, explicó. Para él, la docencia ha sido una fuente de gratificación personal y profesional. “La docencia me ha dado todo: he podido formar mi familia y darle estudios a mis hijos”. Ambos comparten una visión optimista sobre la educación. Barbarita expresó su agradecimiento a quienes la apoyaron a lo largo de su carrera. “Quiero saludar a toda la gente que me conoce y que siempre me ha ayudado. Un saludo especial a todos ellos y en especial a las maestras de la Escuela Nº 800”. Víctor, por su parte, aconsejó a sus colegas a trabajar con alegría, destacando la importancia de relacionarse con los alumnos de manera positiva. “Sigan trabajando con esmero y busquen siempre relacionarse con los alumnos a través de la alegría. Eso es fundamental para una buena enseñanza y una relación con la familia”, cerró.