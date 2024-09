El posteo del Dibu Martínez después de su furiosa reacción tras la derrota de Argentina ante Colombia

El arquero del Aston Villa se enojó cuando la transmisión oficial lo mostró luego de la caída de la Albiceleste en Barranquilla por las Eliminatorias Sudamericanas.

La Selección Argentina cayó 2-1 ante Colombia en Barranquilla por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, y uno de los momentos más llamativos del partido fue la reacción de Emiliano “Dibu” Martínez.

El arquero, visiblemente molesto, golpeó una cámara que lo seguía de cerca tras el pitazo final, generando revuelo. Horas después, el marplatense expresó su enojo y dejó un mensaje contundente en sus redes sociales.

“Mucho que mejorar, pero las ganas y el compromiso siempre está, seguimos primeros y con mucha ilusión. Vamos por más”, escribió el Dibu en su cuenta de Instagram, reflejando la frustración pero también la convicción de seguir adelante. Argentina, a pesar de la derrota, continúa liderando las Eliminatorias con 18 puntos, manteniéndose en la cima de la tabla.

La tensión entre Martínez y los hinchas colombianos fue evidente durante todo el encuentro. El arquero del Aston Villa fue constantemente abucheado y silbado cada vez que tocó la pelota, recordando su pasado enfrentamiento con la Selección de Colombia. Tras el final del partido, una cámara de televisión lo siguió de manera personalizada, algo que el arquero interpretó como una provocación.

Martínez, irritado por el seguimiento insistente de la cámara, la apartó con su mano, logrando que esta perdiera el plano. Las imágenes del momento captaron la molestia en el rostro del arquero, quien no pudo ocultar su incomodidad ante lo que consideró una “cargada” por parte de los colombianos. La reacción del Dibu no pasó desapercibida y se volvió viral, reflejando un partido tenso no solo dentro del campo, sino también fuera de él.