Maurizio Sarri, exentrenador de Juventus y Chelsea: "Mi sueño es dirigir a Boca"

El director técnico italiano de 65 años confesó que se ve con ganas que tomar las riendas del Xeneize para disfrutar de algunos partidos en La Bombonera.

A cinco años de la aventura de Daniele De Rossi en Sudamérica, otra figura del fútbol italiano sueña con Boca Juniors. Se trata de Maurizio Sarri, exentrenador de clubes como Juventus, Lazio y Chelsea, quien expresó públicamente su deseo de experimentar algunos partidos en el mítico estadio de La Bombonera. En una entrevista con La Gazzetta dello Sport, el entrenador de 65 años confesó: "Sigo queriendo entrenar y creo que estoy en condiciones de aportar algo. Boca Juniors sería un sueño final, un sueño loco".

Sarri, quien dejó su cargo en Lazio hace seis meses, anhela un "último baile" como director técnico y no oculta su admiración por el club de la Ribera. Aunque reconoce que su deseo puede ser difícil de concretar, no descarta la posibilidad de vivir la experiencia: "No sé si realizable. Pero unos partidos en La Bombonera serían una experiencia única", agregó.

La relación de Sarri con el fútbol argentino y su vínculo con los jugadores de Boca

Aunque no detalló cómo surgió su afición por Boca, Sarri ha compartido vestuario con varios jugadores argentinos a lo largo de su carrera, como Paulo Dybala, Wilfredo Caballero y Gonzalo Higuaín. Sobre el Pipita, el entrenador recordó su llegada a Nápoli: "Cuando llegué, quería irse. Le convencí en cinco minutos. Le dije que, con el fútbol que quería proponer, marcaría muchos goles. Higuaín es mi delantero centro ideal, pero lo sería para cualquier entrenador. Top absoluto". Durante la temporada 2015/16, Higuaín rompió récords al marcar 36 goles en la Serie A, superando la marca histórica del sueco Gunnar Nordahl.

Un sueño complicado, pero no imposible

Aunque Sarri mantiene viva la ilusión, su llegada a Boca no parece sencilla en el corto plazo. Diego Martínez, actual entrenador del Xeneize, tiene contrato hasta diciembre de 2025. Salvo una decisión inesperada de la dirigencia, el italiano debería esperar hasta 2026 para intentar cumplir su sueño. De todas formas, Sarri no pierde la esperanza de tener su oportunidad en el club que tanto lo fascina.

Con una carrera que incluye la consagración con Chelsea en la UEFA Europa League 2018/19 y la obtención del Scudetto con Juventus en la temporada 2019/20, Sarri sueña con cerrar su trayectoria en uno de los estadios más emblemáticos del mundo. Su deseo de vivir La Bombonera desde el banco de suplentes refleja la pasión y el respeto que el fútbol argentino genera incluso en las figuras más destacadas del fútbol europeo.