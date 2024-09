El Huevo Acuña y Gattoni integrarán la lista de River para los cuartos de la Copa Libertadores

El Millonario se enfrentará a Colo Colo de Chile buscando las semifinales del certamen internacional.

Marcelo Gallardo incluyó a Marcos Acuña y Federico Gattoni en la lista de River Plate para disputar los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Ambos defensores no habían sido parte de los octavos de final ante Talleres de Córdoba, ya que Acuña llegó al club después de esa serie y se consolidó en el campeonato local, mientras que Gattoni no estuvo dentro de los cinco cambios permitidos para esa fase y no era considerado por Gallardo en ese momento.

El campeón del mundo con la Selección Argentina y el exjugador de San Lorenzo serán los reemplazos de Sebastián Boselli, quien se fue a Estudiantes de La Plata, y de Lautaro Rivero, ahora en Central Córdoba de Santiago del Estero. Ambos jugadores salieron de River en calidad de préstamo, abriendo espacio para las nuevas incorporaciones.

Con la inclusión de Acuña y Gattoni, River ya realizó dos modificaciones, pero según el reglamento, aún cuenta con la posibilidad de hacer un cambio más. El cuerpo técnico de Gallardo evalúa la opción de agregar a un juvenil en caso de una emergencia.

De acuerdo con el reglamento de la CONMEBOL, los clubes pueden sustituir hasta tres jugadores en esta instancia de la competencia. Acuña no podrá usar la camiseta número 24 que utiliza en la Liga Profesional, ya que debe respetar los números de los jugadores reemplazados. Las sustituciones deben ser comunicadas a la CONMEBOL a través del Formulario de Sustitución de Jugadores y remitidas por la Asociación Miembro correspondiente.

Durante los octavos de final, River hizo cinco modificaciones clave: Adam Bareiro ingresó por Esequiel Barco, Jeremías Ledesma reemplazó a Ezequiel Centurión, Germán Pezzella entró por David Martínez, Fabricio Bustos sustituyó a Andrés Herrera y Maximiliano Meza tomó el lugar de Agustín Palavecino. Ahora, con Acuña y Gattoni, el equipo de Gallardo se prepara para enfrentar la siguiente fase del torneo con la expectativa de seguir avanzando.