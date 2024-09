Quimsa va por un debut triunfal en la Copa Intercontinental ante G League United

La Fusión pone en marcha su ilusión en Singapur ante el conjunto norteamericano. Arranca a las 6.

Quimsa debutará este jueves desde las 6 en la Copa Intercontinental enfrentando al elenco norteamericano de G League United, en el marco de la primera fecha del Grupo B. Transmiten Radio Panorama y Dsports.

► HACÉ CLICK AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO



La Fusión buscará un triunfo clave para arrancar el torneo con el pie derecho y quedar bien perfilado de cara al segundo partido que será este viernes en el mismo horario ante el conjunto australiano de Tasmania JackJumpers.

El entrenador Leandro Ramella contará con Juan Ignacio Brussino en la base junto a Bruno Sansimoni, sus escoltas serán Agustín Pérez Tapia y Fortunato Rolfi, además de Emiliano Basabe, Patricio Tábarez y Federico Zezular para completar los perimetrales, en la zona pintada estarán disponibles Nicolás Romano, Tavario Miller y Eduarso Vasirani donde también podría sumar minutos de ala pivot Tábarez.

Quimsa clasificó a esta instancia al conquistar por segunda vez la BCLAmericas en ell esstadio Ciudad al derrotar a Flamengo y será su segunda participación en esta competencia.

Por su parte la NBA dirá presente con un equipo de la G-League, donde se encuentra el campeón con Warrios y ex Obras, Juan Toscano Anderson junto a varios jugadores del torneo de reserva de la NBA como Charlie Brown (New York Knicks), Deonte Burton (Ex Oklahoma y Sacramento), Brodric Thomas (dos temporadas en la NBA con Houston, Cleveland y Boston), el japonés Keisei Tominaga, Isaiah Wong (Indiana Pacer), entre otros prospectos que tendrá disponibles el coach Paul Hewitt. El escenario para este torneo será el Singapore Indoor Stadium.

Forma de disputa

La competencia tiene a seis equipos que se dividen en dos zonas de tres; cada equipo enfrentará a sus rivales de grupo una vez. Los ganadores de cada grupo se medirán en la gran final el 15 de septiembre, mientras que los segundos lugares disputarán el partido por el tercer puesto. Quienes finalicen en la última posición de sus respectivos grupos se enfrentarán para determinar el quinto lugar del torneo.

Fixture de la Copa Intercontinental

Jueves 12 de septiembre

6.00 - Quimsa vs. NBA G League United (Grupo B)

9.00 - Petro de Luanda vs. Unicaja Málaga (Grupo A)

Viernes 13 de septiembre

6.00 - Quimsa vs. Tasmania JackJumpers (Grupo B)

9.00 - Al Riyadi de Beirut vs. Unicaja Málaga (Grupo A)

Sábado 14 de septiembre

2.00 - NBA G League United vs. Tasmania JackJumpers (Grupo B)

5.00 - Al Riyadi de Beirut vs. Petro de Luanda (Grupo A)

Domingo 15 de septiembre

2.00 - 5º y 6º puesto

5.00 - 3º y 4º puesto

8.00 - Final