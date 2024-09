"Es muy difícil perforar el 4% de inflación si aumentan servicios esenciales por encima del 4%"

Así lo consideró el licenciado Osvaldo Granados en su columna de este jueves para Radio Panorama.

Osvaldo Granados abordó este jueves diversos temas de la actualidad política y económica de Argentina en su columna diaria que se emite por Radio Panorama.

En su análisis, el especialista se refirió al veto del presidente Javier Milei a la reforma jubilatoria, que ayer quedó firme en el Congreso. Al respecto, consideró que "los jubilados perdieron siempre. Con Cristina fue el 82% móvil, con De la Rúa también hubo un recorte y ahora con este veto. Lo que uno sospecha es que siempre quienes son oposición no piensan demasiado en los jubilados. Esto se vio con todos los gobiernos. En el fondo lo que quieren es sacar plata".

Agregó: "Cuando alguien el futuro diga que hay que hacer un puente que también diga de donde sacamos la plata para hacerlo y después lo estudiamos. Si hay que dar un aumento, ¿se puede o va a la quiebra? Desde el punto de vista económico no hubo responsabilidad. En 1983 cuando llegaba Perón teníamos mejor ingreso per capita que España y Brasil y ahora tenemos el 52% de pobres. Si no aprendemos del pasado no aprendemos más".

En relación a los número inflacionarios, destacó que "el único que dijo que bajaba la inflación pero le iba a costar perforar el 4% fue Domingo Cavallo".

"El Impuesto País se va a registrar en septiembre, el agua, la electricidad, el transporte, el combustible aumenta, es muy difícil perforar el 4% si me estás aumentando cosas esenciales a más del 4%. Ese es el piso", consideró.

