Dejarán de dar asientos en clase ejecutiva a los pilotos y se desata otra pelea entre los gremios y Aerolíneas Argentinas

La empresa continuará brindando pasajes gratuitos para los pilotos y sus familias en clase turista.

Aerolíneas Argentinas anunció este miércoles que dejará de otorgar asientos en clase ejecutiva para pasajes vacacionales de los pilotos de la empresa. Sin embargo, los trabajadores continuarán teniendo su espacio en clase turista y tendrán la posibilidad de solicitar el upgrade de categoría en el aeropuerto, que estará sujeto a disponibilidad.

Según un comunicado de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), la medida se trata de un incumplimiento a su Convenio Colectivo de Trabajo: “La empresa Aerolíneas Argentinas ha decidido generar un incumplimiento más a nuestro CCT: de manera unilateral ya no confirma los pasajes vacacionales en Business, lo hace en Turista y solo realiza el upgrade en el aeropuerto, siempre que haya disponibilidad”.

En la misma línea, indicaron que es “una nueva provocación que solo busca agravar aún más el conflicto, violentando nuevamente el CCT”. Y cerraron: “Más allá de realizar las denuncias pertinentes, continuaremos en la lucha por la defensa de nuestros derechos, del CCT y de una retribución justa y acorde a nuestra función”.

Todos los empleados de cualquier aerolínea tienen pasajes con descuentos sujetos a espacio. Si no hay lugar no se suben. Pero, además, los pilotos de Aerolíneas tienen un pasaje vacacional gratis al año con plaza confirmada para poder organizarse y no depender de si hay espacio. Este pasaje es para el empleado más el grupo familiar directo (cónyuge e hijos hasta 21 años).

A modo de ejemplo, fuentes de la empresa precisaron: “Hace unos días en un vuelo a Punta Cana había 10 pilotos y su familia en ejecutiva, de 18 asientos totales. En otro vuelo reciente, familia de 5 todos en ejecutiva. Llegamos a tener una familia de 7, todos confirmados en ejecutiva”. Y explicaron que situaciones similares representan alrededor de 5000 tickets al año, a un valor promedio de US$4000; es decir, US$20 millones año. “Con el downgrade se ahorran aproximadamente US$2500 por pasaje, tomando un pasaje de US$1500”, señalaron.

El anuncio se conoce en medio del conflicto salarial entre los gremios aeronaúticos y Aerolíneas Argentinas. Este miércoles, la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA) en conjunto con la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) se reunieron en una asamblea para llevar adelante otra medida de fuerza.

Al salir de la reunión, anunciaron un paro por 24 horas que se extenderá desde el mediodía de este viernes 13 hasta el mediodía del sábado 14 y afectará a los vuelos de la compañía de bandera. Asimismo, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de la Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC) anticipó que realizará asambleas el 19 de septiembre, lo que podría generar nuevos problemas en el servicio.

A pesar de que Aerolíneas Argentinas finalmente no quedó dentro del paquete de empresas privatizables de la Ley Bases, Fabián Lombardo, presidente de la firma, dijo que hay compañías internacionales “interesadas” en saber cómo continúa ese proceso, al mismo tiempo que el diputado del Pro Hernán Lombardi presentó un proyecto para privatizarla.

“Proyectamos una privatización en base a lo que sucedió en el pasado. Hoy la industria evolucionó muchísimo. Quienes se interesan en Aerolíneas Argentinas son grupos de la aeronavegación comercial. Hay compañías internacionales que están interesadas en la compañía y eso me consta a mí porque me llamaron y me lo dijeron, están interesados en saber cómo sigue la privatización”, aseguró Lombardo el martes en diálogo con radio La Red.

“El mercado doméstico argentino es muy interesante. Después dirá el Congreso, pero trabajamos en esa dirección”, dijo el titular de la línea de bandera.

En ese marco, sumó que “el camino es la privatización” y agregó: “La posición del Gobierno es clarísima. No entró en la Ley Bases. Pero Aerolíneas tiene que reducir sus costos. Tenemos que trabajar para tener una compañía ordenada para quien quiera venir a comprarla”.

A partir de estos dichos en la industria resonaron varios nombres de interesados y el contexto de la industria sería propicio. “El mundo de las aerolíneas está en consolidación. Tenés grupos como International Airlines Group (IAG), AFKL (Air France y KLM), ABRA (Avianca y Gol) y JetSmart con su sociedad con American Airlines. La Argentina es un país grande en Latinoamérica que puede dar red, volumen, conectividad y tiene mucho para aportar en términos de turismo y negocios si se estabiliza y crece”, dijo Diego Ferrari, socio de Cambiaso & Ferrari, y sumó que el negocio es cada vez más de escala las perspectivas de Cielos Únicos que propone este Gobierno, por ejemplo, con las compras de aviones.

Sin embargo, también señaló que Aerolíneas Argentina tiene tres elementos que no controla y que le impiden concretarse, a pesar de ser una aerolínea “excelente en la operación y con recursos humanos extraordinarios”: las condiciones macroeconómicas, la falta de un plan integral de transporte (que reajuste servicios accesorios como el terrestre o el ferroviario para acompañar el desarrollo y potencie la conectividad aérea) y los gremios aeronáuticos.

En tanto, Diego Fargosi, miembro del estudio Fargosi & Asociados, dijo que, por ahora, el interés de las compañías en Aerolíneas sería exploratorio y para el año próximo. “Primero, el Gobierno tendría que controlar a los gremios y que sean lógicos en sus pedidos, si no no se va a meter nadie”, opinó.

Por último, el exministro de Transporte durante el gobierno de Mauricio Macri, Guillermo Dietrich dijo que uno de los escollos a superar es que el comprador confíe en que se pueden resolver los conflictos con los gremios, las ineficiencias generales que tiene, los antecedentes con la privatización anterior y los riesgos políticos de la Argentina, entre otros.

“Los avances que continúe haciendo en estos temas la administración actual de Aerolíneas Argentinas ayudarán a que haya más interesados y a un mayor valor de la empresa”, cerró.

En 2023, la aerolínea de bandera tuvo un déficit de US$390 millones, pero, para este año, el objetivo de la actual gestión es estar debajo de los US$150 millones. En cuanto a la dotación, actualmente la compañía cuenta con 10.400 empleados, un 13% menos que a fines del año pasado.