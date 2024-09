La santiagueña Luciana Sánchez presenta "Para algo bien", su nuevo sencillo

La joven no solo brilla como cantante de música tropical, sino que también se destaca como profesora de bachata. En diálogo con Diario Panorama, explicó cómo esta canción es una emotiva declaración de amor y su visión de futuro en la industria.

A sus 25 años, Luciana Sánchez no es solo una cantante de música tropical, sino también una profesora de bachata sensual que lleva el arte en cada fibra de su ser. Nacida en la ciudad de La Banda, Luciana demostró una pasión inquebrantable por la música y el baile desde su infancia. Hoy, está lista para presentar su nuevo sencillo, "Para Algo Bien", una canción que promete ser el himno perfecto para dedicar y declarar el amor.

En una entrevista para Diario Panorama, Luciana nos cuenta cómo esta nueva canción es más que un simple lanzamiento: es una declaración de amor y pasión. "Para Algo Bien" es una versión cuarteto de un tema tropical que busca transmitir alegría y emoción, ofreciendo una experiencia bailable con el auténtico sabor del cuarteto cordobés. La artista espera que su videoclip capture la esencia de su compromiso como artista, combinando canto, baile y actuación en una sola experiencia vibrante.

"Me inspiro cada día a través de la música, y esta vez no fue diferente", nos comparte Luciana. "Sentía que debía algo a mi público, a la gente que siempre me apoya y está ansiosa por escuchar algo nuevo. Mi música es para ellos también."

La carrera de Luciana Sánchez comenzó de una manera tan orgánica como entrañable. Desde pequeña, su amor por la música la llevó a improvisar escenarios con la mesa de su casa y a soñar con ser parte de grandes shows. Su trayectoria tomó un giro decisivo el 1 de mayo de 2022, cuando un evento casual la conectó con Omar Gómez, su actual productor musical. Este encuentro marcó el comienzo de su evolución de hobby a carrera profesional.

Entre los momentos más significativos de su carrera, Luciana recuerda con emoción un evento especial por el Día del Niño en el Barrio Campo Contreras. Después de interpretar "Paisaje" de Gilda, la reacción de los niños y su calidez la conmovieron profundamente, dejándola en lágrimas de felicidad.

Con un futuro prometedor, Luciana ya piensa en colaboraciones. "Me encantaría trabajar con Ángela Leiva. La admiro profundamente por su prestigio en la movida tropical. Es una de mis referentes."

Luciana Sánchez

En un mensaje para sus seguidores, Luciana ofrece un consejo lleno de sabiduría: "Sigan siempre sus sueños, escuchen la voz del corazón y no permitan que nada ni nadie les haga creer que no van a poder. Por sobretodo, disfruten el proceso."

Con su nueva canción "Para Algo Bien", Luciana Sánchez no solo promete llevar la música tropical a un nuevo nivel, sino también seguir siendo una fuente de inspiración y alegría para todos sus fans.