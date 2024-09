Cristina Kirchner, dura contra Javier Milei: “Cace el manual argentino y siéntese a administrar el país”

La ex mandataria cuestionó al Presidente por su veto a la reforma jubilatoria y también comentó sobre el respaldo de los diputados radicales en la Cámara de Diputados.

Luego del fuerte cruce que tuvo por redes sociales con el presidente Javier Milei la semana pasada, la exvicepresidenta Cristina Kirchner encabeza hoy una clase en la Universidad Nacional del Oeste, en Merlo. La exmandataria comenzó su discurso con críticas al rumbo económico del Gobierno y apuntó contra Milei, a quien le reclamó “que largue la escuela austríaca y cace el manual argentino”, y se “siente a administrar el país”.

Cristina recordó dos crisis que tuvo que afrontar durante sus gobiernos y reparó en el conflicto con el sector del campo durante el tratamiento de la resolución 125 y el voto en contra de su exvicepresidente, Julio Cobos. Y tras ello, deslizó: “Después ustedes hablan de una vicepresidenta...Yo soy una pinturita”.

A lo largo de su disertación, Cristina Kirchner vovió a cuestionar los nueve meses de gestión. “Nació la criatura y el padre se dio cuenta que las ideas que traía de los austríacos y no sé quienes más chocaron con la pared de la Argentina”, marcó en alusión a Javier Milei.

“Lo sigue afirmando [Milei] y en realidad es una burrada total, pero sin embargo su ministro de Economía dice públicamente que no pueden devaluar, que es lo que pide el FMI, porque sino esto impactaría en los precios. ¿Cómo? ¿No era que la inflación era como dice Milton Friedman, un fenómeno exclusivamente monetario? Mire, Presidente, largue a Friedman, la escuela austríaca, cace el manual argentino y por favor siéntese a administrar el país”, apuntó la exvicepresidenta.

En relación al cruce de la semana pasada, Cristina aseguró: “El Presidente se enojó mucho y empezó a sacar tuits, primero echándole la culpa a ‘los asnos’ que me rodean. Sí, así, me atacó y finalmente me desafió que a la noche me iba dar una clase en el instituto de Mendoza”.

En esa línea, la expresidenta explicó que si bien el viernes pasado vio el acto de Milei, luego lo desgrabó. Y tras ello cuestionó su contenido: “Prueben verlo, escucharlo y después leer lo que dice. El personaje cuando habla es muy pintoresco: grita, insulta. Uno finalmente termina prestándole atención a los gestos y palabras y no tanta atención al contenido”.

“Basta, Milei, de engañar y envenenar a nuestros pibes diciendo que hace 100 años no éramos un desastre”, reclamó luego. “Si estábamos tan bien, ¿por qué te crees que vino el peronismo, hermano? A ver, si los ‘gorilas’ en este país se avivan un poco alguna vez”, remató la exvicepresidenta.

“Siento que si la educación argentina hubiera podido llegar a todos los rincones en historia e informaicón, estas cosas no nos estarían pasando. No podría venir un lunático a decirnos cosas que no sucedieron, que son mentira y no existen realmente”, arremetió.

Invitada por la Universidad Nacional del Oeste a fin de entregarle un doctorado de Honoris Causa, Cristina Kirchner desembarcó el municipio que gobierna Gustavo Menéndez. En el público había militantes, intendentes afines y dirigentes políticos entre los que destacan Eduardo “Wado” de Pedro y Oscar Parrilli. Se trata de su primera reaparición pública tras difundir el viernes pasado un texto de ocho páginas donde criticó el rumbo económico del Gobierno, apuntó contra Milei, a quien tildó de “exlibertario”, y el que también advirtió que el país no tiene los dólares necesarios para pagar la deuda.

Su escrito titulado Es la economía bimonetaria, estúpido. Aportes para un debate argentino, derivó en un intenso ida y vuelta en el que la exmandataria acusó al Presidente de haber plagiado papers económicos y de “boludear” en las redes sociales que culminó con la réplica del mandatario desde la 45° Convención Anual de Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF).

“Yo sé que vos de economía no entendés mucho, demostrado por el hecho de que te rodeaste de analfabetos numéricos que destruyeron el país con su chamanismo económico, pero si querés aprender un poco prende la tele hoy a las 19 que voy a estar dándote una clase particular ad honorem”, le había anticipado Milei antes de su disertación en el IAEF.

El discurso de la exvicepresidenta se enmarca en plena interna del PJ por la conducción del partido, y días antes que el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y Máximo Kirchner midan fuerzas en distintos actos en territorio bonaerense, tras los cuestionamientos que la propia exmandataria planteó en su escrito hacia las filas del peronismo y el sindicalismo.

Tal como precisó LA NACION, el gobernador bonaerense encabezará un acto pasado mañana en Mar Chiquita y el diputado liderará un encuentro con militantes en La Plata el viernes de la próxima semana.

Asimismo, la presentación de Cristina Kirchner se da dos días antes de que Milei de a conocer el Presupuesto 2025 en el Congreso de la Nación, mediante el que se sabrán los principales lineamientos económicos y fiscales para el año próximo.