La alegría de Franco Colapinto tras su trabajo en la clasificación en Bakú: “Fue un fin de semana muy positivo”

El argentino se metió en la Q3 y largará noveno en el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1.

Franco Colapinto, piloto argentino de Williams, destacó su desempeño en la clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1, donde logró un destacado noveno puesto. Tras superar los problemas del viernes, Colapinto valoró el trabajo de su equipo y mostró satisfacción con el resultado obtenido de cara a la carrera del domingo.

"Perfecto hubiera sido si no hubiese roto el auto ayer, pero fue un fin de semana muy positivo. Estoy feliz de haber entrado en la Q3, que era algo que no sé si lo esperábamos. Fui dando saltitos en cada vuelta", expresó el piloto de Pilar, haciendo referencia al accidente que sufrió en la primera práctica libre. A pesar de eso, destacó su recuperación y el avance logrado en la clasificación.

Además, Colapinto explicó la estrategia que adoptó Williams en la Q3, donde buscaban maximizar el rendimiento: "Hicimos un cambio en el set up para ver si podíamos dar un pasito, pero las gomas de atrás no aguantaron todas las vueltas. Fue un poco arriesgado, pero no salió, sino capaz hubiese quedado octavo o séptimo, pero igualmente está muy bien llegar a Q3".

Por último, el piloto de 21 años agradeció a su equipo por el apoyo brindado tras el accidente del viernes y se mostró optimista respecto a su futuro en la Fórmula 1: "Si hoy estoy acá es por ellos, que después del choque pusieron de nuevo el auto en pista para la FP2. Mi segunda carrera en Fórmula 1, primera vez en Q3, son varias cosas nuevas que voy sumando. Vamos por el buen camino".