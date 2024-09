Nicole Neumann se tomó un descanso con sus hijos en el campo: “¡Mamá, sacame a la oveja!”

La top model grabó el momento en que Allegra Cubero se llevó un terrible susto.

Nicole Neumann se tomó un descanso con sus hijos en el campo y compartió varias fotos en sus redes sociales. Incluso, grabó el momento en que Allegra Cubero se llevó un terrible susto.

En el video que la top model publicó en Instagram se puede ver el momento en que uno de los animales se acercó a la adolescente. “¡Mamá, sacame a la oveja!”, se la escucha gritar.

Por eso, Nicole no dudó en grabar la situación y mostrar su sorpresa por la reacción de su hija. “Resulta que una me salió chica de ciudad. Jajaja”, escribió la blonda entre risas ya que sus otras dos hijas no tienen este temor.

“¡Es Bruna!”, dice de fondo una de las nenas, haciendo referencia al nombre de la oveja. Aunque su hermana quiso llevarle tranquilidad, Allegra gritó: “¡Voy a llorar mamá! ¡Sacámela!”.

En otras de las postales, Nicole mostró el amor de sus hijas hacia los animales de la huerta. Cruz, el bebé que tuvo con Manu Urcera, también estuvo presente y disfrutó del sol del campo.