Cristian Ritondo: "Hoy todos los argentinos van a saber de qué se trata lo que el gobierno proyecta en medidas económicas"

Antes de entrar al Congreso, el diputado del PRO, Cristian Ritondo, destacó que Javier Milei sea quien defienda el Presupuesto 2025.

"Hoy todos los argentinos van a saber de qué se trata lo que el gobierno proyecta en medidas económicas y recursos para el año que viene. El Presidente siempre puede sorprender, pero la sorpresa es tener un presidente dando explicaciones de un presupuesto nacional", expresó el legislador.

Asimismo, sostuvo: "No tener déficit cero significa tener inflación. Ya pasamos el período en que regalamos lo que no teníamos, gastamos lo que no podíamos y la Argentina terminó con más del 50% de la pobreza y camino a la hiper. El camino es gastar lo que nos entra".

Por otro lado, confirmó que la mayoría de los legisladores del PRO estarán presentes: "Alguno del interior tuvieron problemas para viajar, pero la idea es que del PRO vengan todos los que pudieran venir".