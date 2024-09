Armandito Santillán celebró el aniversario de La Banda con una chacarera dedicada a la ciudad

El cantante bandeño se presentó en el escenario con un repertorio lleno de emoción y amor por su tierra natal.

En el marco de los festejos por el 112° aniversario de la ciudad de La Banda, el cantante bandeño Armando Santillán se presentó en el escenario con un repertorio lleno de emoción y amor por su tierra natal.

El artista, oriundo del barrio Villa Raquel, expresó su alegría y agradecimiento por la oportunidad de ser parte de los eventos conmemorativos de su ciudad: "Estoy muy contento por un año más, por estar en el aniversario de mi querida ciudad de La Banda", comentó Santillán antes de subir al escenario.

Este año, el artista decidió rendir homenaje a su ciudad con una composición especial. "Estoy presentando una chacarera nueva que he hecho para La Banda, con mucho amor, con mucho cariño. Es la ciudad donde me he criado, donde he sabido comprender la historia, más que nada, que tiene nuestra ciudad, como 'Cuna de poetas y cantores'.

Voy a subir y cantar canciones de mi repertorio, y nuevamente una felicidad enorme de estar en este cumpleaños de La Banda", expresó.

Finalmente, el artista dejó un mensaje a todos los bandeños y visitantes que participan en los festejos de la ciudad: "Qué mejor mensaje que disfrutemos todo el mes de septiembre, donde La Banda se viste de fiesta. Toda esta fiesta es para todos los bandeños, para que vengan a disfrutar de los cantores santiagueños y de los artistas de afuera que nos visitan, para llevar la alegría al pueblo, para nuestra querida Banda", finalizó.