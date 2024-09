Una hermana de Yañez declarará este lunes como testigo en la causa de violencia de género contra Alberto Fernández

La declaración de Tamara estaba programada originalmente para el viernes pasado, pero fue postergada a solicitud de la defensa de Fernández.

Tamara Yañez, hermana de la ex primera dama Fabiola Yañez, fue citada a declarar hoy en los tribunales de Comodoro Py en el marco de la causa penal por violencia de género que involucra al ex presidente de la Nación, Alberto Fernández. La citación fue realizada por el fiscal federal Ramiro González, a pedido de la querella encabezada por la abogada Mariana Gallego.

La declaración de Tamara estaba programada originalmente para el viernes pasado, pero fue postergada a solicitud de la defensa de Fernández, a cargo de la abogada Silvina Carreira, debido a compromisos laborales previos de la defensa.

La hermana de la ex primera dama regresó de España para asistir a la audiencia. Durante la gestión de Alberto Fernández, Tamara ocupó un cargo en el Ente Binacional Yacyretá. Esta es la séptima testigo que declara en la causa, tras los testimonios de la periodista Alicia Barrios, la ex secretaria presidencial María Cantero, el ex intendente de la quinta de Olivos Daniel Rodríguez, la esteticista Florencia Aguirre y los médicos Federico Saavedra y Federico Alem, integrantes de la Unidad Médica Presidencial.

Además, se espera que próximamente declaren Sofía Pacchi, amiga de Yañez y ex funcionaria del gobierno, y Miriam Verdugo, madre de Fabiola Yañez, quien brindará su testimonio desde Madrid.

Los testimonios recogidos hasta ahora han revelado detalles importantes sobre la relación entre Fernández y Yañez. Florencia Aguirre, por ejemplo, declaró haber visto un moretón en el ojo derecho de la ex primera dama en junio de 2021. Según Aguirre, Yañez le comentó que fue un golpe involuntario de Fernández, aunque ella no le creyó. Otros testigos, como los médicos Saavedra y Alem, confirmaron haber visto el mismo moretón, pero indicaron que la pareja presidencial mencionó que fue un accidente durante una discusión en la cama.

Por su parte, Fabiola Yañez declaró que el golpe fue resultado de una discusión con el entonces presidente, describiendo la situación como un episodio violento que ocurrió en la quinta de Olivos. La defensa de Fernández, en respuesta, presentó fotografías y videos que muestran a Yañez en actividades oficiales durante los días posteriores al supuesto incidente, argumentando que su estado de salud era óptimo y que el moretón no le impidió cumplir con sus compromisos.

La Fiscalía planea convocar a más testigos, y también se analizarán los testimonios solicitados por la defensa, que incluyen a trabajadores de la quinta de Olivos que aseguran que los moretones de Yañez fueron producto de caídas accidentales o tratamientos estéticos.