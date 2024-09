El Gobierno presiona por las SAD en el fútbol argentino: "La vamos a seguir peleando porque creemos en la libertad"

Federico Sturzenegger, Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, aseguró que no le preocupa el apoyo de FIFA a AFA.

El Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, aseguró que seguirán "peleando porque creemos en la libertad" para introducir las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) en el fútbol argentino, pese a que la FIFA le dio su apoyo a AFA.

"La única reforma que hace el presidente (Javier Milei), es una reforma que le da más libertad a los socios. Por eso es interesante este debate", inició el ministro.

“Uno tiene que preguntarse qué intereses económicos u otro tipo de cuestiones están en juego para que una asociación elija defender con la fiereza que hace AFA para no darle libertad a sus socios”, sostuvo en declaraciones radiales.

"La AFA dice yo no quiero que, entre capital, la vamos a seguir peleando porque creemos en la libertad, creemos que tiene que haber inversión en el fútbol. Me parece que hay que hacer una revisión", remarcó.

En cuanto a las posturas conjuntas de FIFA y Conmebol, que emitieron su apoyo a la AFA, Sturzenegger comentó: “Honestamente, no le doy mucha relevancia. Tenemos que manejarnos en términos legales. Si se resuelve legalmente, la FIFA no va tener problemas. Las leyes dicen no a la discriminación y, los estatutos no están por encima de la ley”.

"La FIFA intenta hacer un poquito de ruido. Pero se trata de que ellos defienden intereses económicos, sino no se entiende que no dejen crecer a los clubes", sentenció.