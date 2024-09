Dejó la computadora del trabajo abierta, bajó a comprar y su novia encontró el peor mensaje de una compañera

Una usuaria de X compartió una imagen del texto que recibió mientras su pareja no estaba y se hizo viral.

Una usuaria de X (ex Twitter) compartió una imagen del mensaje que le llegó a su novio mientras hacía Home Office y se hizo viral en la aplicación. Según contó en su perfil, el joven había bajado a hacer unas compras cuando una compañera de trabajo le envió un texto que la dejó impactada.

“Mi novio no fue a la oficina hoy y se quedó trabajando en casa, bajó a comprar el desayuno y mientras me pidió que me quedara pendiente en su compu del trabajo”, escribió la joven junto a la foto, que rápidamente recorrió la red social.

Según se puede apreciar en la postal, una chica llamada María Agustina le escribió al joven por el chat de Zoom: “Me dejaste sola hoy”.

El posteo cuenta con más de 4500 “Me gusta” y cientos de retweets. Los internautas, en tanto, no dudaron en opinar al respecto y dejaron todo tipo de comentarios en la publicación.

“Exnovio me imagino”, “Ojalá mis compas se preocuparan así por mí”, “Eso no significa nada. Tengo buenos partner en la oficina y cuando no van hago ese reclamo y cuando no voy me lo hacen”, “Es compañerismo y la costumbre. No le busque más pelos al gato, si le dejó el PC abierto es porque no tiene nada que ocultar” y “Mi ex tenía una compi así. Ahora son novios”; son algunos de los mensajes que los usuarios dejaron en el hilo del tweet.