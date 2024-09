Demi Moore reflexionó sobre el impacto de su salario de 12.5 millones de dólares en Striptease

Aseguró que con el dinero que cobró por la película de 1996 no intentó compararse con Bruce Willis: "Si estoy haciendo la misma cantidad de trabajo, ¿por qué no debería ser pagada igual?", dijo.

Demi Moore se convirtió en la actriz mejor pagada del mundo cuando ganó 12.5 millones de dólares por la película Striptease en 1996, y fue entonces cuando comenzó el rechazo hacia ella. Durante una discusión en el pódcast “The Interview” de The New York Times, mientras promocionaba The Substance, la actriz recordó cómo la gente intentó derribarla en cuanto empezó a ganar el mismo dinero que los actores masculinos.

“Bueno, con Striptease, fue como si hubiera traicionado a las mujeres, y con G.I. Jane, fue como si hubiera traicionado a los hombres”, dijo Moore. “Pero creo que lo interesante es que cuando me convertí en la actriz mejor pagada, ¿por qué en ese momento la elección fue derribarme? No lo tomo de manera personal. Creo que cualquier persona en la posición de ser la primera en obtener ese tipo de igualdad salarial probablemente habría recibido críticas. Pero como hice una película que trataba sobre el mundo del striptease y el cuerpo, fui extremadamente avergonzada”.

Moore estaba casada con la megaestrella Bruce Willis en el momento en que ganó el salario de Striptease, y aunque nunca comparó su carrera con la de él, era consciente de los salarios que él ganaba por sus películas y pensaba que era completamente justo que ella ganara lo que obtuvo en Striptease.

Demi Moore

“No se trataba de compararme con él. Sí, vi lo que le pagaban”, dijo Moore. “Realmente era más sobre: ‘¿Por qué no debería? Si estoy haciendo la misma cantidad de trabajo, ¿por qué no debería?’ Y no es diferente de cuando hice la portada de Vanity Fair embarazada. No entendía por qué era un gran problema, ¿por qué las mujeres, cuando están embarazadas, necesitan ser ocultadas? ¿Por qué es que tenemos que negar que tuvimos sexo? Ese es el miedo, ¿no?, que si muestras tu barriga, significa que, ¡oh, Dios mío, tuviste sexo”.

Demi Moore

En una reciente entrevista para Variety, Moore dijo que conseguir el salario récord de Striptease fue “muy poderoso para mí porque no se trataba solo de mí; se trataba de cambiar las reglas del juego para todas las mujeres. Pero porque interpretaba a una stripper, traicioné a las mujeres”.

“La narrativa rápidamente se convirtió en ‘Bueno, solo le están pagando esa cantidad porque está interpretando a una stripper’. Me afectó mucho. Pero al mismo tiempo, entendí que cualquiera que sea el primero en dar un paso adelante va a recibir críticas. Eso va para cualquiera que desafíe el status quo”.