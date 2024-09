Arturo Vidal salió a aclarar sus polémicas declaraciones contra River

El volante chileno había remarcado la cantidad de títulos por encima de los futbolistas del Millonario.

Después del empate 1-1 entre River y Colo-Colo por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores, Arturo Vidal generó controversia con sus declaraciones en zona mixta, donde destacó tener más títulos que los jugadores del Millonario, afirmación que fue desmentida por las estadísticas, ya que Franco Armani posee 27 trofeos, dos más que el chileno. Sin embargo, horas después, el volante aclaró la situación a través de sus redes sociales.

Te recomendamos: Los audios del VAR sobre la polémica jugada de Borja en Colo-Colo - River

En un video publicado en sus historias de Instagram, Vidal explicó que su comentario no fue con la intención de generar conflicto con los futbolistas de River, sino que buscaba responder a una pregunta de un periodista. "Lo que respondí ayer no era para pelear con los de River, sino que lo dije para responderle al periodista que me preguntó una cosa que venían hablando toda la semana anterior. Nos miraron con inferioridad porque el valor del plantel es de 26 millones y el de ellos más de 100", aclaró el "Rey Arturo".

En su mensaje, Vidal justificó su mención a los títulos para enfatizar que, independientemente del palmarés o el valor del plantel, lo que realmente importa es el desempeño en el campo. "Lo único que vale es lo que hace según cómo se prepara. No porque yo haya ganado todos esos títulos o River venga ganando mucho en los últimos años, nos van a pasar por encima", señaló el jugador chileno.

Te recomendamos: Árbitro confirmado para el Superclásico entre Boca y River

Vidal fue una pieza clave para que Colo-Colo lograra el empate en el Monumental de Santiago, tanto en defensa como en ataque, asistiendo a Carlos Palacios para el gol del Cacique. Su desempeño fue aplaudido por los hinchas presentes en el estadio, que lo ovacionaron al ser reemplazado.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El próximo martes se definirá la serie en el Estadio Monumental de Buenos Aires, donde Vidal anticipa una hostil recepción, no solo por sus declaraciones post-partido, sino también por su pasado, en el que estuvo cerca de vestir la camiseta de Boca Juniors.