Alberto Fernández reveló chats con su exsuegra sobre los problemas de Fabiola con el alcohol

En medio de la causa por violencia de género, el ex presidente hizo públicos los mensajes que tuvo con Miriam Verónica por la adicción de la ex primera dama. “Le ruego que se encargue de que no tome”, sostuvo.

En medio de la causa por violencia de género, Alberto Fernández reveló los mensajes que tuvo con su exsuegra Miriam Verónica. Con esto, el expresidente expuso los problemas de alcoholismo que tenía Fabiola Yañez durante su relación.

En este chat, el expresidente le advirtió a la mamá de la ex Primera Dama: “Me acabo de dar cuenta que estuvo tomando mucho alcohol”. A su vez, le pidió “por favor que se ocupe de que no lo haga, no solo por el daño que a su salud le causa sino por la imagen deplorable que deja en empleados que después hablan”.

Por su parte, Alberto Fernández le dijo: “No entiendo por qué soy el único que se preocupa por eso. Le ruego que se encargue de que no tome alcohol”.

Ante esto, la mamá de Fabiola Yañez le contestó: “Hasta ahora está bien, nosotras no tomamos para que no pida una botella, pero pide un vaso igual”. Sin embargo, el exmandatario insistió: “No la deje tomar. Impóngase. Solo le va a estar haciendo un favor a ella”.

Luego, Verónica escribió: “Lo sé, pero es imposible, no me hace caso. Anoche se enojó con nosotras y no entiende. ¿Puede venir? Yo hago lo imposible”.

Si bien no respondió a esto, Fernández sentenció: “Deben hablar con ella cuando está bien. Si ahora no está tomando (es lo que suele hacer después de tomar) explíquenle la situación. Ella a usted la respeta mucho”.

Finalmente, el expresidente le dijo a su entonces suegra: “Perdón, Verónica, por molestarla. Es imposible el estado en el que está Fabiola. Le pido por favor que me ayude. No la deje que avance con su problema. Yo ya no sé cómo hacer. No quiere ayuda médica”.

“Yo ya no sé qué hacer y esto un día puede trascender y solo le hará un gran daño a ella. Yo quiero verla bien. Ayúdeme por favor”, le rogó.