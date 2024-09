Mujeres embarazadas y el transporte público: "La única persona que se ha dignado a ceder su asiento ha sido una señora mayor"

Esta problemática fue expuesta recientemente por Astrid, una usuaria española de TikTok, quien publicó un video en el que manifiesta su frustración ante la falta de consideración de los pasajeros.

Uno de los mayores desafíos que enfrentan las mujeres embarazadas al usar el transporte público es la escasez de asientos libres. Esta problemática fue expuesta recientemente por Astrid, una usuaria española de TikTok, quien publicó un video en el que manifiesta su frustración ante la falta de consideración de los pasajeros.

En su video, Astrid relata que durante un viaje en colectivo, solo una mujer de 80 años le ofreció su asiento. “La única persona que se ha dignado a ceder su asiento ha sido una señora mayor. A mí se me cae la cara de vergüenza”, afirmó con evidente indignación. Respetando el gesto, decidió no aceptar la oferta y permaneció de pie durante todo el trayecto, lamentando que los demás pasajeros no comprendieran la importancia de los asientos reservados para mujeres embarazadas.

“Así es cada día. No me estás haciendo un favor. Estás donde no debes, pero así es todo”, añadió Astrid, aludiendo a las miradas indiferentes de las personas a su alrededor. También recordó un incidente anterior en el que un pasajero cayó en el tren y nadie le ofreció ayuda, lo que consideró vergonzoso y refleja una falta de empatía en la sociedad.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El video de Astrid ha logrado viralizarse, alcanzando más de 100.000 reproducciones en TikTok, y ha desatado un intenso debate en redes sociales. Mientras algunos usuarios mostraron comprensión, otros argumentaron que no siempre es posible ceder el asiento debido a sus propias circunstancias. “No me voy a levantar después de haber estado 8 horas trabajando de pie”, expresó un comentarista, mientras que otro recordó su compromiso de ceder el asiento a embarazadas y personas mayores.

Astrid también planteó la posibilidad de implementar soluciones ya utilizadas en otros países, como en Londres, donde las mujeres embarazadas pueden obtener una chapa que les identifique, facilitando que otros pasajeros les cedan su asiento. Esta medida, que aún no se ha adoptado en España, podría ser una solución efectiva para evitar situaciones como la que vivió.

El debate sobre la obligación de ceder asientos reservados ha generado opiniones encontradas. Algunos usuarios sostienen que la ley debería ser más estricta, mientras que otros defienden la libertad de elección en estos casos. Astrid concluyó su mensaje enfatizando la necesidad de más educación y respeto en el uso del transporte público, resaltando que la consideración hacia los demás es un valor fundamental en la convivencia diaria.