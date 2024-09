El emotivo testimonio del jefe de Williams sobre el sacrificio de la familia Colapinto

“Su padre vendió una casa para que corriera”, destacó James Vowles. Reveló además cuándo se conveció de las condiciones de Franco y por qué es un chico especial.

Franco Colapinto llegó a correr en la Fórmula 1 y su lugar se lo ganó a fuerza de méritos y talento. El que reconoció el valor de su historia fue el jefe del equipo Williams, James Vowles, quien volvió a elogiar al piloto argentino. Reveló que lo sigue desde hace cinco años, detalló cómo se convenció de sus cualidades y qué tiene de especial. Pero hizo hincapié en el sacrificio de su familia.

“Su padre vendió su casa para que corriera un campeonato, el de Fórmula 4, que es donde lo vi. Muchas familias venden sus posesiones, pasa todos los días. Ganó con un equipo que no estaba al nivel para conseguirlo, pero lo hizo, y eso le abrió una puerta”, explicó Vowles en su entrevista con Wall Street Journal.

El talento de Colapinto no pasó inadvertido para Vowles, quien lo observó también en el campeonato Asia Le Mans, una categoría de Sport Prototipos. “De hecho, cuando estaba corriendo en Asia Le Mans, él también lo estaba haciendo y así fue que lo conocí. Me di cuenta enseguida de que es muy rápido, maneja cualquier auto al que le den la oportunidad de subirse”, añadió el ingeniero inglés.

“Lo pusimos en un simulador e hizo miles de kilómetros, lo subimos a un Fórmula 2 y empezó a ganar carreras”, destacó, aunque el punto de inflexión fue el 5 de julio pasado en la práctica libre 1 en Silverstone, donde brilló la quedar a solo 4/10 de su compañero de equipo, Alex Albon (98 Grandes Premios de F1): finalmente le dimos la oportunidad en el auto de F1 en Silverstone. “Cuando lo hicimos, me atrapó con la guardia baja. No esperaba lo que hizo en el auto. Lo que no es visible es que estuvo al mismo ritmo que Alex (Albon, su compañero). Eso no pasa. No debería pasar”.

El ex estratega de Mercedes afirmó que “pasó de un auto de F2, que es difícil de manejar, a un F1 que es hiper veloz y en el que las cosas suceden tan rápido, y lidió con eso de forma admirable”. En sintonía con eso, Vowles reveló que “no fue tan difícil como se piensa”. Después de todo “nadie conocía su nombre hasta hace un mes, pero él era muy especial, sólo no era conocido por el mundo”.

James Vowles

En cuanto al futuro, Vowles tiene claro que Colapinto seguirá formando parte de Williams. “Por supuesto que Franco estará con nosotros, pero quiero una posición para él en la que esté corriendo en 2025 e idealmente en la Fórmula 1″, afirmó en diálogo con Motorsport. La escudería británica ya está trabajando para conseguirle un asiento en la próxima temporada, aunque las dos butacas propias estarán ocupadas por Carlos Sainz y Alexander Albon.

Vowles también mencionó la posibilidad de colaborar con Sauber para asegurar un lugar para Colapinto en la Fórmula 1. “En dos carreras le demostró al mundo que merece un asiento. Siempre creí firmemente que hay que dejar correr a los buenos pilotos. Así que veremos si podemos encontrar una manera de trabajar con Sauber en esa circunstancia”, concluyó.

Franco Colapinto debutó en la Máxima el pasado 1° de septiembre en Italia y fue decimosegundo en el Autódromo de Monza. El domingo pasado terminó octavo en Azerbaiyán, en el desafiante circuito de Bakú y fue el primer argentino en sumar puntos desde Carlos Alberto Reutemann el 23 de enero de 1982, cuando el santafesino fue segundo en Sudáfrica.