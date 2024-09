El amargo testimonio de una de las víctimas de Diego París: "¿Qué hago con el miedo de que quede en libertad?"

Tras conocerse la prescripción de tres de las cinco causas, una de las denunciantes mostró su descontento con la resolución del Tribunal que juzga al organizador de eventos de cómics acusado de múltiples abusos sexuales.

Resuelta la prescripción de tres de las cinco causas, la joven que se animó a denunciar a Diego París en marzo del 2020, no ocultó su decepción por la resolución del Tribunal. "Me saqué un peso de encima cuando pude contar mi historia frente a los jueces... liberé toda mi tristeza en ese momento, la desilusión y el daño psicológico que recibí cuando solo tenía 17 años, realmente es traumático para mí", manifestó.

"Pasaron cuatro años para llegar a juicio, esperamos tanto este momento que el dolor que sentí hoy cuando me dijeron que tres víctimas con las denuncias más graves, no podían dar su testimonio, no les permitieron hablar ni contar su historia".

"Sobre las decisiones de los jueces recae la responsabilidad si queda en libertad... somos decenas y más las que no pudieron hablar jamás ni lo harán, esto nos dañó a nosotras y nuestras familias. Desde padres y abuelos hasta nuestra descendencia", insistió la joven.

"Diego Paris quedó en libertad el 14 de julio (cuando fue excarcelado en el proceso) y no desaprovechó ninguna oportunidad para intimidarme y seguirme, también lo hizo con otra víctima. ¿Qué hago con el miedo que tengo de que quede en libertad y lo que me pasó a mí y a otras mujeres quede en la nada, y él siga impune? ¿Qué hacemos con el dolor y el daño psicológico que alguien como Diego París causa estando en libertad? ¿Quién va a cuidar de las mujeres que serán sus próximas víctimas si no nos escuchan ahora?"

"Parece que la Justicia solo existe para los delincuentes, somos muchas mujeres víctimas de este psicópata, todas de diferentes edades, provincia y hasta país. ¿Por qué nos quieren silenciar? Exigimos ser escuchadas y tener justicia", finalizó.

Fuente: El Liberal.