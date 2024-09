Moretti habló sobre la situación de Ortigoza: “Si no renuncia, vamos a sacarlo”

El presidente de San Lorenzo reveló que le pidieron la renuncia, dada la denuncia por violencia de género.

Tras la filtración de videos donde se ve a Néstor Ortigoza agrediendo a su expareja, Lucía Cassiau, el presidente de San Lorenzo, Marcelo Moretti, rompió el silencio y fue contundente sobre el futuro del ídolo en el club. El dirigente afirmó que se le solicitó la renuncia de su cargo como vocal primero, y en caso de que no la presente, será removido.

"Nos sorprendió, pero rápidamente activamos el protocolo del club. Primero está el Estatuto. Le solicitamos que renuncie y, si no lo hace, lo vamos a sacar", declaró Moretti en diálogo con el diario Olé tras regresar de Europa, donde avanzó en los proyectos del nuevo estadio en Boedo.

La relación entre Ortigoza y Moretti ya estaba deteriorada antes de este escándalo. El presidente detalló que no ha hablado con el exfutbolista desde que decidió que no continuaría a cargo del Fútbol Profesional. "Hace más de un mes que no hablo con él, desde antes del partido contra Mineiro por la Copa Libertadores", explicó.

Además, Moretti confirmó que Ortigoza no ha respondido a los intentos de contacto por parte de dos miembros de la Comisión Directiva. "Siempre lo respetamos como ídolo, porque en San Lorenzo a los ídolos se los respeta. Pero este es un asunto personal que debemos manejar con mucho cuidado, porque el protocolo vigente en el fútbol argentino es claro", concluyó el presidente, marcando una postura firme en medio de la polémica.