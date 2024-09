El Banco Central aumentó sus reservas en dólares y recupera terreno en septiembre

El organismo rector del sistema financiero de la República Argentina culminó la jornada con un saldo positivo de US$ 34 millones y continúa con una tónica compradora en un mes que comenzó en rojo.

El Banco Central de la República Argentina culminó la jornada con compras netas de divisas en el mercado cambiario por US$ 34 millones y suma en lo que va de septiembre un saldo negativo de US$ 45 millones.

Las reservas netas informadas, en tanto, culminaron en US$ 27.129 millones, con lo que sumaron US$ 113 millones respecto de la jornada anterior.

El dólar mayorista cerró en $963,5 con un volumen negociado en el segmento de contado de US$ 316,7 millones, US$ 2 millones en el MAE y US$ 412 millones en el Rofex.

El dólar blue, en tanto, se negoció con una baja de $29 hasta $1.240 para la venta, un 1,59% menos que la jornada anterior. En tanto, los dólares financieros cotizaron sin cambios. El MEP cerró en $1197 y el contado con liquidación $1217. La brecha cambiaria llegó al 28,7%.

El dólar minorista que comercializa el Banco Nación quedó en $983,5 para la venta.