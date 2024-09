Benjamín Vicuña habló de la crisis amorosa entre Pampita y Roberto García Moritán

El actor hizo declaraciones sobre los rumores que circularon en las últimas horas. “Somos una familia, un equipo”, expresó.

En medio de los rumores de crisis y separación que atraviesan Pampita y Roberto García Moritán, las cámaras de A la Tarde (América) fueron en busca de Benjamín Vicuña, quien sorprendió con sus declaraciones acerca del escándalo.

"No me sorprende", confesó el actor y ex marido de la modelo. En tanto, remarcó: "Ayer también me fueron a buscar a la salida del teatro y no sé mucho desde donde opinar más que desearles lo mejor, y si es real lo que dicen, que puedan encontrarle la vuelta".

“Desde ya que somos la familia, con Rober, Carolina y hasta ahí puedo yo opinar. No me gusta hablar de las cosas de la gente. Ojalá, e insisto, les deseo lo mejor ,y que todo pueda ser una tema que no trascienda", continuó.

Además, aseguró que mantiene tenía un buen vínculo con el actual marido de la mamá de sus hijos y explicó: “Somos una familia, un equipo. Todas las personas que tienen familias ensambladas lo saben, funcionamos como un equipo entonces no me corresponde opinar y no está bueno”.

Por último, habló de las versiones que señalan un quiebre entre Pampita y Moritán, a partir del polémico discurso que dio Vicuña en los Premios Martín Fierro.

“Eso ya es vintage, no es real. Lo único que puedo decir es que le deseo lo mejor a todo el mundo y ya esta", concluyó el actor que actualmente se encuentra en pareja con Anita Espasandín.