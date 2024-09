Francos criticó al Papa Francisco por sus comentarios sobre el Gobierno: “Hay cosas que sorprenden”

El jefe de Gabinete respondió a las declaraciones del Sumo Pontífice, quien afirmó que la administración de Javier Milei “en vez de pagar la justicia social, pagó el gas pimienta”.

Pese a la estrategia inicial del Gobierno de evitar confrontar con el Papa Francisco por sus fuertes críticas a la gestión del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, salió a hacerle duros cuestionamientos al jefe de la Iglesia Católica. Francos planteó: “Muchas veces tomó posiciones que se entendieron como favorables al Gobierno (en tiempos del kirchnerismo), tiene diálogos con algunos dirigentes sociales que hicieron mal uso de fondos públicos, o por lo menos dispendiosos, hay varias cosas que llaman la atención de sus actitudes”. Las declaraciones de uno de los principales funcionarios del Gobierno fue en relación a las críticas de Francisco, que la semana pasada cuestionó duramente el protocolo antipiquetes en un evento por los diez años del primer encuentro de los Movimientos Populares en el Vaticano. El Papa criticó: “El Gobierno en vez de pagar la justicia social, pagó el gas pimienta”. Te recomendamos: El Papa, duro contra el Gobierno: "En vez de pagar justicia social, pagó el gas pimienta" Francisco dio una fuerte opinión tras ver una filmación del accionar policial en la última manifestación de las agrupaciones políticas y jubilados en el Congreso: “Me hicieron ver una represión de hace una semana, menos quizás. Obreros, gente que pedía por sus derechos en la calle y la Policía la rechazaba con una cosa que es lo más caro que hay, ese gas pimienta de primera calidad. No tenían derecho a reclamar lo suyo porque eran revoltosos, comunistas... y el gobierno se puso firme: en vez de pagar justicia social, pagó el gas pimienta. Les convenía”. Fuertes críticas de Guillermo Francos al Papa Francisco: “Hay cosas que llaman la atención” El jefe de Gabinete dijo en declaraciones a Aire de Noticias, por Radio Mitre: “Muchas veces tomó posiciones que se entendieron como favorables al Gobierno (en administraciones K), tiene diálogos con algunos dirigentes sociales (como el jefe de la CTEP, Juan Grabois) que hicieron mal uso de fondos públicos, o por lo menos dispendiosos. Hay varias cosas que llaman la atención de sus actitudes. Muchos la adjudican a su pasado como simpatías hacia el peronismo, lo digo desde una posición de mucho respeto y cariño. Entiendo su preocupación, no comparto el camino que propone”. HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO Francos dijo que tiene “toda una historia de vida” con Jorge Bergoglio, de quien fue alumno, pero que eso “no quiere decir que coincida con él”. Aclaró: “Lo respeto, es la cabeza de la Iglesia Católica, un líder de una enorme sensibilidad social, pero de ahí a creer que sabe de economía es una cosa diferente”. El jefe de Gabinete advirtió: “La Argentina vive un problema económico desde hace mucho años, y por más que uno tenga toda la sensibilidad social, como la tiene Bergoglio, no hay magia, salvo que él considere que se puede hacer un milagro sobre esto”. El jefe de Gabinete explicó: “Estuvo en la Argentina el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Mathias Cormann, organismo al que la Argentina intenta entrar. Cormann decía: ‘Bajar la inflación es una política social, tal vez la política social más importante de todas, porque la inflación es el impuesto a los pobres’”. Francos planteó: “Bergoglio no habla de eso, del significado que tuvo la inflación durante los gobiernos que dijeron preocuparse por los temas sociales”. El jefe de Gabinete criticó: “En los últimos meses del año pasado tuvimos una inflación del 15%, del 25%, y no escuchamos al Santo Padre que dijera: ‘Hay un problema social en la Argentina por una inflación muy alta’. Francisco es de una enorme sensibilidad social y lo respeto, no lo contradigo en ese campo, sí lo contradigo en su visión de cómo se soluciona”.