Guillermo Francos confirmó que el Gobierno avanzó en conversaciones por la privatización de Aerolíneas Argentinas

El jefe de Gabinete aseguró que "hay empresas interesadas en la adquisición" de la aerolínea de bandera.

Mientras continúa el conflicto entre el Gobierno y los gremios aeronáuticos, quienes reclaman por una mejora salarial, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, aseguró que ya hay funcionarios en contacto con empresas privadas para que se hagan cargo de Aerolíneas Argentinas. Si bien el plan del oficialismo es privatizar la aerolínea de bandera, para hacerlo necesita la aprobación del Congreso, que meses atrás la sacó del listado de empresas privatizables que figuraba dentro de la ley Bases. De todas formas, Francos aseguró que desde el Gobierno ya están avanzando en conversaciones con varias líneas y agregó que el presidente Javier Milei busca que este traspaso pueda darse lo antes posible. "Hay empresas interesadas en la adquisición de Aerolíneas, como Gol y Jet Smart, pero todavía no hay autorización del Congreso y vamos a trabajar en no permitir que se impongan condiciones imposibles. Aerolíneas Argentinas históricamente tiene dificultades, por eso hicimos públicas algunas circunstancias y beneficios de los trabajadores y la arbitrariedad con la que manejan el poder que tienen para perjudicar a los argentinos con los paros", expresó. A su vez, el jefe de Gabinete sostuvo que se reunirán con empresas aéreas privadas para que empiecen a hacerse cargo de algunos vuelos que actualmente hace Aerolíneas, en caso de que se suspendan por medidas gremiales. Esta medida se decidió luego de una reunión del jefe de Gabinete con el ministro de Economía, Luis Caputo, y el secretario de Transporte, Franco Mogetta. "Vamos a habilitar vuelos a otras compañías para ir supliendo el enorme porcentaje de vuelos que tiene Aerolíneas sobre el total. Vamos a un sistema de mucha compañías que puedan cubrir un territorio tan extenso con el nuestro", explicó el funcionario. En ese sentido, enfatizó: "No puede pasar que un señor diga que se cortan los vuelos y queden miles de personas sin volar y miles de empresas sin trabajar. La economía argentina no puede estar sujeta a alguien que eventualmente toma la decisión de parar la compañía. Hay que darle instrumentación y vamos a tomar todas las medidas que sean necesarias", cerró.