El fuerte cruce de Esteban Trebucq con Juana Viale y Julieta Zylberberg sobre el Presupuesto 2025

El periodista fue invitado a Almorzando con Juana, donde tuvo un intenso debate sobre el presupuesto de Javier Milei para 2025.

El domingo pasado el presidente Javier Milei presentó el Presupuesto 2025 en el Congreso y eso se convirtió en tema de debate en Almorzando con Juana Viale, donde la conductora y Julieta Zylberberg se trenzaron en una discusión con Esteban Trebucq.

El periodista de LN+ y conocido amigo de Milei desde los años en que visitaba su programa como economista invitado, fue crítico del periodismo y explicó que los sectores menos creíbles del país incluyen a los comunicadores, los jueces, los políticos y los sindicalistas.

Trebucq explicó que el Gobierno buscó llevar calma al comunicar el presupuesto un domingo a la noche como lo hizo en la apertura de sesiones legislativas en marzo y “le salió mal”, y le preguntó a Juana si veía al país bien o mal, a lo que la conductora lo definió como “durísimo”.

En determinado momento, Julieta tomó la palabra y, tras asegurar que no milita a la política, hizo referencia a que los jubilados “no pueden comprar los remedios que no les entregan”, a lo que Trebucq le contestó que “el gobierno anterior hizo el cálculo para pagar las jubilaciones”.

“Pero ahora que tenían la oportunidad de mejorar, ¿cómo no lo están haciendo ahora que tienen la posibilidad?”, dijo la actriz con ironía manifiesta, aunque dijo desconocer dónde está el dinero para pagarles cuando el periodista le preguntó de dónde sacaría los valores. “Debo saber tanto como vos, porque la plata en algún lado está”, se defendió la actriz.

“No, los jubilados nunca les faltó como ahora ni se cag... de hambre como ahora”, intercedió “Huevo” Müller. “No, con cariño, buscá el programa que quieras del año pasado, lo que sea, lloraban los jubilados, se caga… de hambre. ¿Cómo que no? ¿Ahora se cagan de hambre los jubilados? Sí. El año pasado también”, le retrucó Trebucq.

“Eso de echar las culpas…Por qué no se concentran ahora que pueden, que tienen todo el poder”, insistió Zylberberg. “Pero pará, no tienen todo el poder. ¿Cuántos diputados tiene?”, le preguntó el periodista, y ante la negativa de la actriz reiteró: “Entonces, si no sabés no digas que tiene todo el poder. Porque si no yo me pongo a explicar el teatro, que no tengo ni idea”.

“Bueno, pero vos tampoco estás en el Senado”, lanzó la artista, y el invitado fue enfático: “Pero no tengo por qué estar en el Senado para saber”. “¿Cuántos senadores tiene el Gobierno? El poder lo tiene, pero es el primer Gobierno de la historia que está en absoluta minoría en el Parlamento”, agregó.

“¡¡¡Ay, por favor!!!”, exclamó la actriz, descreída, pero Trebucq volvió a la carga: “Pero es un dato. Bueno, si no te gustan los datos está todo bien”, le dijo. “Ojalá me gustaran los datos”, dijo la actriz, cansada de la discusión.

“Objetivamente, no tienen mayoría en el Congreso, pero sacaron una ley y la vetó”, intervino Diego Ramos. “Está dentro de la Constitución, ¿yo qué querés que haga? Sí”, le conestó TRebucq antes de que Juana diera por finalizado el round y llamara a Jimena Monteverde con el postre.