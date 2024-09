“Nunca me van a callar”: el descargo de Juan Grabois tras el escándalo en el aeropuerto de Ezeiza

A través de sus redes sociales, el dirigente de Patria Grande hizo referencia a la violenta situación que vivió tras su llegada al país.

Luego del escándalo que protagonizó esta mañana en el aeropuerto de Ezeiza tras intentar pelearse con otros pasajeros, Juan Grabois realizó un descargo y se defendió. “Nunca me van a callar”, sostuvo.

A través de sus redes sociales, el dirigente de Patria Grande hizo referencia a la violenta situación que vivió tras su llegada al país. “Sigan intentando. Nunca me van a correr de ningún aeropuerto. Nunca me van a callar. Nosotros no nos rendimos nunca”, escribió en su cuenta de X.

Poco después, volvió a expresarse en otro posteo. “Los fascistas siempre tuvieron la misma estrategia. Agreden a uno entre muchos para atemorizar a todos. Los gorilas son iguales. Es un triste y cobarde estilo de vida. Esta es la versión civil del policía gaseando a una niña o garroteando a un jubilado”, manifestó y añadió: “El problema es cuando nos dejamos amedrentar, nos callamos, no defendemos al compañero”.

Ante esto, sostuvo: “Así se envalentonan y creen que pueden hacer cualquier cosa”. “Gasear, garrotear, linchar... Creen que porque tienen plata o poder pueden agredir a los demás, insultarlos, lastimarlos”, escribió.

“Yo no robé, no abusé de ningún privilegio, no le pegué a un jubilado, no le saqué el pan a un niño, no traicioné mis convicciones ni a mis compatriotas ¿Me tengo que dejar correr? ¿Tengo que bajar la cabeza e irme? ¿Tengo que dejar de ir al supermercado o a tomar un café? De ninguna manera... ‘Pero Juan, no te dejes provocar, están buscando eso’, tengo sangre, me enojo, es cierto... pero no es solo calentura. Estoy convencido de que la peor estrategia es dejarse amedrentar. No hay que dejar que amedrenten a otros. Hay que bancar los trapos, siempre”, resaltó.

Sobre el final, resaltó que ese es su pensamiento y se disculpó: “No sé si ‘garpa’, pero soy así. Perdón si ofendí a alguien injustamente. Gracias a todos los que me transmitieron su apoyo. Nos vemos en la lucha”.