Luis Caputo arremetió duramente contra Cristina Kirchner sobre la deuda: “Quedate chillando tranquila”

El ministro de Economía planteó varios cuestionamientos a la expresidenta en las redes sociales, criticando el déficit fiscal de su gestión y afirmando: “Toda la deuda de los últimos 20 años la generaste vos.”

El ministro de Economía, Luis Caputo, salió al cruce de Cristina Kirchner por la deuda: “Quedate chillando tranquila, que es lo máximo que podes hacer, porque no vas a volver a gobernar nunca más”.

“Toda la deuda de los últimos 20 años la generaste vos, guiada por el primate que tuviste de ministro de economía. Primero heredaste 2 puntos de superávit fiscal y los convertiste en 7 de déficit. Luego Macri te dejó casi equilibrio primario y lo volviste a llevar a 5 puntos de déficit. Tenía razón tu marido cuando decía que no sabía nada de economía. Quedate chillando tranquila que es lo máximo que podés hacer, porque no vas a volver a gobernar nunca más”, escribió el ministro de Economía en las redes sociales.

La respuesta del funcionario de Javier Milei, que se encuentra junto a él en Estados Unidos, ocurrió tras el mensaje de la expresidenta en X (exTwitter) donde cuestionaba al Gobierno por dejar de realizar el reporte diario de incendios y no ejecutar dinero de los fondos asignados para la Ley de Manejo del Fuego durante el primer trimestre de 2024. Las declaraciones de Kirchner se dan tras los incendios en Córdoba.

La publicación de Cristina se tituló “Argentina bajo el fuego” y comenzó contando las situaciones que viven los vecinos de la provincia desde hace días. Además, agregó que para ella la imagen más terrible fue la que revela la intencionalidad en el origen del incendio: “Un gran bidón de nafta que, cuando lo encontraron y lo exhibieron, ya lo habían utilizado”.

La exmandataria agregó que en el 2020, tras un proyecto que presentó su hijo Máximo Kirchner, el Congreso aprobó la modificatoria de la Ley de Manejo de Fuego que tenía como objetivo “ampliar las restricciones en el uso de las tierras afectadas”.

“No es una ley punitivista, sino de preservación y recuperación de los ecosistemas, ya que no diferencia si fue intencional el origen del fuego o no (aunque el 95% sean causados por acción humana: lobby inmobiliario, fines de explotación agrícola, etc). Por eso, la modificación busca desincentivar estas prácticas, inhabilitando el loteo, división o cualquier uso de las tierras diferente al que tenían previo al incendio. Estaría bueno que Córdoba adecuara su normativa provincial en la materia a la Ley nacional”, explicó.

