Desgarrador testimonio de los padres de Nahiara Gorosito: “queremos la pena máxima, no se merece otra cosa”

Comenzó el juicio por la muerte de la joven en manos de un delincuente que intentó robarle el celular. Sus padres expresaron su dolor: “No hay un día que no me quiera morir al ver la foto de mi hija”.

Este martes, en sede de Tribunales, comenzó el juicio por la muerte de Nahiara Gorosito, la joven de 19 años que fue abordada por un delincuente cuando esperaba el colectivo, quien le provocó una herida fatal.

René y Andrea, padres de Nahiara, estuvieron en Noticiero 7 y contaron cómo viven este duro momento: “Aún estamos muy conmovidos por lo que han hecho con mi hija. Es inexplicable que sólo la pueda ver en fotos. Ella pensaba en ser famosa, pero no de esta manera. Tenía Sueños por cumplir, amaba estudiar, pasaba noches sentada en el piso estudiando y queriendo ser una profesional; incluso estudiaba para contadora y se cambió para Asistente Social porque quería ayudar a los presos que estaban condenados injustamente. Me duele que la hayan matado por algo tan insignificante como un celular”, contó su madre entre lágrimas.

“Mi hija hoy por hoy ha dejado muchas enseñanzas, muchos muchos recuerdos. El viernes hubo una marcha y me crucé con una familia que me contó que a su hija le pusieron Nahiara en honor a mí hija. Cosas así uno no se olvida. Miro la foto de mi hija y me muero por dentro. No hay un día que no me quiera morir”, expresó Andrea y agregó: “toda la vida le he pedido a Dios tener una niña y me lo concedió, pero me la ha prestado muy poquito...”.

A su turno, René, padre de la joven, recordó: “ese día yo me había ido a trabajar y por teléfono me dijeron que habían lastimado a mi hija cundo intentaron asaltarla. Cuando fui al hospital Regional me dijeron que ya había fallecido”.

“Muchas veces no la dejé salir por cuidarla. Le advertía sobre los riesgos de la calle a ella y a mi hijo”, remarcó el padre al tiempo que pidió la pena máxima. “Yo pido la cadena perpetua para este individuo. No se merece otra cosa”.

Cabe destacar que durante la primer jornada declararon tres testigos; un remisero y dos policías. El jueves será el turno de Andrea, la madre de Nahiara, quien también se sumó al pedido de pena máxima para Garzón, el sujeto que es apuntado como el autor material del hecho.