Manu Viale confesó que perdió un embarazo: "Estuve tres semanas tirada en una cama"

La actriz y conductora, Manuela Viale, contó por primera vez que sufrió la pérdida de un embarazo y se sinceró acerca del difícil momento que vivió.

Este miércoles en su programa de streaming Circuito Cerrado (La Casa), la actriz Manuela Viale se animó a hablar sobre un momento muy delicado que atravesó de forma reciente y contó que perdió un embarazo. Todo se dio cuando en el equipo comenzaron a hablar del embarazo que perdió la cantante María Becerra, y Manuela reveló: “Yo perdí un embarazo hace dos meses y recién ahora estoy empezando a poder contarlo y hablarlo porque me costó mucho llevarlo". “Estuve tres semanas tirada en una cama, deprimida, y también entendiendo que tenía que habitar ese dolor. En un momento dije, quiero salir, y mi cuerpo no quería salir, no podía. Mi cabeza era una cosa y mi cuerpo otra”, profundizó. Actualmente Manuela está casada con el futbolista Federico Freire, con quien sale hace 6 años y se unieron a través del matrimonio en diciembre del 2022. “En un momento mi cabeza entendió que esto se podía, que esto no iba más pero mi cuerpo todavía tenía todo adentro”, siguió la actriz en un enorme esfuerzo por contener las lágrimas. Se casó Manu Viale en una ceremonia íntima con familiares y amigos: todas las fotos Después del romántico pedido de casamiento en los parques de Disney el año pasado, finalmente la actriz Manu Viale y su novio Fede Freire pasaron por el Registro Civil para dar el sí y formalizar la relación de pareja para conformar una familia. Desde sus historias de Instagram, la hermana de Juana y Nacho Viale compartió las diferentes postales que sus amigas les tomaron en ese momento tan importante. Manu Viale y Fede Freire ya son marido y mujer tras el romántico pedido de casamiento en 2021 desde Magic Kingdom, uno de los parques de Disney. Allí puede verse que Manu Viale eligió un conjunto de pantalón, chaleco y saco color manteca con flores fucsias. Al tiempo que el novio se inclinó por un pantalón beige, camisa blanca y saco azul. Entre algunos de los amigos de la farándula que participaron del casamiento de la parejita, pudieron verse a Lizardo Ponce y Cande Ruggeri, además de sus hermanos Juana y Nacho junto a un grupo reducido de amistades y familiares. ¡Felicidades!