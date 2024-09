El Gobierno no descartó el cierre de Aerolíneas Argentinas y culpó a los sindicalistas: “Sin gerentes no puede funcionar”

En el plenario de comisiones donde se puso en marcha el debate de la privatización, el oficialismo no logró dictaminar y continuarán las presentaciones.

El gobierno nacional puso en marcha hoy el debate de la privatización de Aerolíneas Argentinas, con la presentación de altos funcionarios en un plenario de comisiones en la Cámara de Diputados, quienes defendieron la salida del Estado de la conducción de la compañía, plantearon el fuerte costo fiscal que genera cada año y apuntaron con dureza contra los gremios aeronáuticos que se resisten a la ofensiva de la Casa Rosada.

Si bien el debate inicial tuvo momentos de alta tensión, lo importante ocurrió tras la finalización de la sesión. El secretario de Transporte de la Nación, Franco Mogetta, no descartó la posibilidad de que la compañía aérea tenga que cerrar y responsabilizó de esa situación a los propios sindicatos aeronáuticos: “Hay presión sobre algunos gerentes de la compañía (los gremialistas) de distintas maneras han logrado que el gerente operacional presente la renuncia al cargo, y la compañía no puede funcionar sin gente operacional”, afirmó.

Y agregó: “Estamos lógicamente en búsqueda del reemplazo para poderla mantener funcionando y no tener que cerrar la compañía. Pero en caso de que la compañía no cuente con estos cargos cubiertos, por normativa, no puede funcionar, con lo cual, no quedaría otra que el cierre de la compañía, generado por los propios sindicalistas”, consideró el funcionario de origen cordobés que expuso en el plenario de las comisiones en Diputados.

Si bien el objetivo que había trascendido antes de comenzar la sesión conjunta de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Transporte era apurar la aprobación del dictamen, como anticipó Infobae, la falta de consenso para firmarlo estiró el tratamiento de al menos dos proyectos que tienen estado parlamentario.

La comisión de Transporte es presidida por la radical Pamela Verasay, que responde políticamente al gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, hombre enfrentado con la conducción nacional de su partido y cercano a la Casa Rosada. Por el lado de Presupuesto y Hacienda, la presidencia la ocupa el ahora libertario José Luis Espert. El encuentro se realiza en la Sala del 2° piso del Anexo C. La Casa Rosada decidió enviar a exponer a José Rolandi, vicejefe de Gabinete Ejecutivo, y a Franco Mogetta, secretario de Transporte. También estaba prevista la presencia de Fabián Lombardo, presidente de Aerolíneas Argentinas, pero esto finalmente no sucederá, adujo problemas de agenda.

En el temario a debatir hay sólo dos proyectos que tienen el mismo título: “Declárese sujeta a privatización a la compañía Aerolíneas Argentinas S.A.”.

La primera iniciativa es de autoría del diputado del PRO, Hernán Lombardi, junto a otros 20 legisladores de su mismo partido político, y cuenta con el apoyo del presidente del partido, Mauricio Macri. “La propuesta es autorizar al Poder Ejecutivo a la venta de Aerolíneas, es un cambio muy profundo y que estaba en la Ley Bases”, dijo el referente macrista en una entrevista radial.

En el caso del proyecto que impulsa la Coalición Cívica y que tiene la firma de varios de sus colegas de bloque, la dirección es la misma: privatizar a la compañía aérea. “No hay razones para estar atados a una aerolínea de bandera; ya en el mundo no quedan aerolíneas de bandera, salvo en los países árabes, en Rusia, en China y en algún lugar de Europa. Pero después, los países de la región ya no tienen aerolínea de bandera. Esos son puros mitos”, resaltó Juan Manuel López, autor del proyecto.

Teniendo en cuenta que ambas iniciativas apuntan a la privatización, lo más probable es que se busquen los puntos en común con el fin de tener un dictamen único que le confiera más fuerza a la norma una vez que sea expuesta en el recinto.

Tanto es así que Rolandi, el primero en tomar la palabra, dijo que el Ejecutivo venía a “impulsar los dos proyectos. Nosotros quisimos avanzar con la privatización de Aerolíneas con la Ley Bases, pero quedó para otro momento, y entendemos que este es el momento para hacerlo”, dijo el funcionario.