Carlos Palacios, sobre la posibilidad de irse a Boca en diciembre: "Ojalá se pueda dar"

Tras la eliminación ante River en la Copa Libertadores, la joya de Colo-Colo hizo públicas sus ganas de llegar al Xeneize.

Luego de la eliminación de Colo-Colo en los cuartos de final de la Copa Libertadores a manos de River, el delantero Carlos Palacios rompió el silencio y habló sobre su futuro.

Tras haber sido una de las figuras del equipo chileno y convertir en la ida, Palacios reveló que le gustaría jugar en Boca, equipo que ya lo buscó en dos ocasiones, y que se siente preparado para "pegar el salto" a otra institución.

Palacios, apodado "La Joya", mantiene contrato con Colo-Colo hasta diciembre de 2025, pero expresó su deseo de dar un gran salto: "Me siento preparado para dar un salto importante a final de año. Se me criticó de manera injusta en Chile, pero demostré adentro de la cancha", señaló en una entrevista con Fox Sports en el Monumental de Núñez. En referencia a Boca, agregó: "He conversado con Román (Riquelme) hace tiempo. Sería un orgullo jugar allí. Es un equipo maravilloso".

Los intentos fallidos de Boca por fichar a Palacios

Boca ya intentó dos veces llevarse a Palacios. La primera oferta llegó en enero, cuando el club argentino ofreció 3 millones de dólares, pero fue rechazada por Colo-Colo. Un segundo intento, por 4 millones, también fue desestimado. La cláusula de rescisión de Palacios era de 5 millones, pero Boca prefirió no activarla en ese momento.

En julio, antes del cierre del mercado, Boca intentó nuevamente con una oferta de 5 millones, pero el tiempo jugó en contra. Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, explicó: "Nos pidieron aprobar la operación en 30 minutos, lo cual no era factible". Sin embargo, dejó abierta la puerta para una posible negociación en 2025, reconociendo el deseo del jugador de vestir la camiseta azul y oro.

Palacios, que sueña con llegar al club donde preside su ídolo de la infancia, Román Riquelme, sigue esperando que las circunstancias se alineen para cumplir su deseo.