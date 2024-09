El rector de la UBA salió a hacerle fuertes advertencias a Milei: “Con el veto al financiamiento se hipoteca el futuro”

Gelpi lamentó que por la falta de fondos para las casas de altos estudios “se van los docentes, los becarios, material humano que cuesta mucho formar, que cuando se va, se pierde, pierde el país”.

El rector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Ricardo Gelpi, salió a hacerle fuertes advertencias al presidente Javier Milei contra un posible veto a la ley de financiamiento universitario, al alertar que con esa derogación “se hipotecaría el futuro de los jóvenes”. Gelpi lamentó que por la falta de fondos para las casas de altos estudios “se van los docentes, los becarios, material humano que cuesta mucho formar, que cuando se va, se pierde, pierde el país”.

El rector de la UBA dijo que el eventual veto a la ley sancionada por el Congreso sería “una cosa muy triste, un golpe muy fuerte”, mencionó el paro nacional de universidades y ratificó la marcha del próximo miércoles, de la que dijo que esperan “que sea muy similar a la de abril”, contra el recorte presupuestario.

Gelpi explicó en declaraciones a Radio Mitre que la ley de financiamiento universitario representa un 0,14% del Producto Bruto Interno (PBI), lo que dijo que es “muy poco”, y aclaró: “Los gastos en educación no son plata que se tira, son una inversión, la educación pública es movilidad social, es un error decir que es plata tirada”.

El rector de la UBA dijo sobre los reclamos al Gobierno de financiamiento a las universidades: “Esto no es político, cuando hablamos de atraso salarial, del 40%, 50%, no es política, es un hecho factico, no podemos comprar reactivos, drogas, son hechos concretos, no de política”.

Gelpi dijo que respeta las fuertes críticas del Presidente a la norma pero que no las comparte: “Respeto la opinión del Presidente, del Gobierno, pero no la comparto en absoluto. Le diría al señor Presidente, le pediría que por favor, que no se vete esta ley, por el futuro del país, de la gente joven, de la educación publica, de la salud publica, pilares de un país del primer mundo”.

El Gobierno abrió un diálogo con los gremios universitarios para darles un aumento salarial a los docentes y no docentes y así desactivar la marcha federal del 2 de octubre. Además, la mesa chica del Ejecutivo tiene la idea a largo plazo de transferir las universidades nacionales públicas a las provincias.

La decisión se habría tomado este martes en Casa Rosada, tras la reunión entre el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello y el titular de Desregulación y Transformación del Estado Federico Sturzenegger. Hasta el momento, los voceros oficiales de las distintas áreas no dieron una cifra específica del aumento.

“Es de cajón una movida del Gobierno. Lo que siempre hace es dar un ofrecimiento a alguna de las partes para desactivar la protesta”, dijo una fuente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

Las negociaciones se dan mientras Javier Milei prepara el veto total a la Ley de Financiamiento Universitario, que el Senado aprobó a mediados de septiembre con 57 votos a favor, 10 en contra y una abstención. Además, el Gobierno sostiene que si los gremios aceptan la contraoferta para las paritarias, los problemas se solucionarían.