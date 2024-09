Santiago también marchará contra el veto al financiamiento universitario

Así lo informó el ingeniero Héctor Paz, rector de la Universidad Nacional de Santiago del Estero en Noticiero 7. La medida será en consonancia con las marchas que llevará a cabo en el país.

El ing. Héctor Paz, rector de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, estuvo en Noticiero 7 para hablar de la reunión que mantuvieron con el comité ejecutivo del Consejo Interuniverstario luego del anuncio del presidente de la nación sobre el veto de la ley de financiamiento universitario.

“El martes hemos tenido una reunión del comité ejecutivo del Consejo interuniversitario Nacional para tratar las acciones a llevar adelante con motivo de este anuncio realizado por el gobierno Nacional de veto de la ley de financiamiento universitario”, indicó Paz y puntualizó: “Se emitió un documento para poder rescatar todas las situaciones vividas durante todo este año y ha concluido con tres pedidos fundamentales: Primero, el pedido al presidente de la nación para que este no se efectue este veto a la ley de financiamiento universitario. Segundo, en el caso que así sea, puedan, a través de los congresales nacionales, se rechace el veto en particular. Y como tercer punto, queremos pedir también a nuestra sociedad, como lo viene haciendo, el acompañamiento a nuestras universidades nacionales para poder, de esta manera, lograr el presupuesto necesario para que nuestra función, no solamente formadora en tanto al dictado de las carreras, sino de investigación de ciencia, tecnología y extensión puedan cumplirse de acuerdo a lo que estatutariamente conocemos”.

La marcha en Santiago del Estero será este próximo miércoles 2 de octubre, con horario a confirmar.

“Particularmente, sostengo que la universidad pública, la universidad nacional es un bien social, un bien público, que ha posibilitado el ascenso social de gran parte de la población de todo nuestro país. Por eso, es importante ratificar la importancia de la educación pública universitaria, porque hace que podamos pedirle a toda nuestra sociedad que nos acompañe, que nos ayude, para poder hacer escuchar a todas las autoridades nacionales que el presupuesto universitario es esencial para que podamos tener profesionales egresados, científicos con conocimiento en beneficio de toda la sociedad”, destacó el ingeniero Paz sobre el complicado escenario actual que les toca atravesar.

“Estoy convencido de que el camino para poder lograr el desarrollo del país es con educación, es con ciencia, con tecnología, y también las universidades en este sistema científico-tecnológico ocupamos un lugar que consideramos que debe merecer ser prioridad en el presupuesto, como también por supuesto otros aspectos, pero no se puede dejar de lado la educación, la ciencia y la tecnología si queremos que nuestro país salga adelante”, remarcó.

Mirá la entrevista completa aquí: