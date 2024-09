Ursula Corberó contó detalles íntimos de su relación junto al Chino Darín: "¿A quién no le gusta el Chino? Por favor..."

Desde hace varios días, Ursula Corberó se encuentra en la Argentina para promocionar su nueva película Jockey, dirigida por Luis Ortega.

Desde hace varios días, Ursula Corberó se encuentra en la Argentina para promocionar su nueva película Jockey, dirigida por Luis Ortega. En medio de su visita al país, la actriz fue entrevistada en Sería Increíble (OLGA), donde contó varios detalles íntimos de su relación junto al Chino Darín y aprovechó para hacerle un fuerte reproche.

Después de que Damián Betular halagara el vestido que usó la exprotagonista de La casa de papel (Netflix) en la premiere de la película, Homero Pettinato interrumpió y acotó: “Te gusta el Chino, decile. Le querés comer al novio”. Lejos de incomodarse, Úrsula retrucó: “A todos nos gusta, ¿a quién no le gusta el Chino? Por favor...”.

En ese momento, Grego Rosello tomó la palabra y aseguró que el hijo de Ricardo Darín era “divino”. Sin embargo, la actriz lo frenó y acotó: “Bueno, a veces… tiene su carácter también. Es un borracho. No lo veo tanto como una cualidad humana ser un divino todo el rato, significa que uno tiene que poner límites con uno mismo. Es un divino, pero si le dices algo que no le gusta, no lo será”.

Después de esa reflexión, Nati Jota le recordó a Corberó la famosa frase del Chino Darín: “Si la defino la limito”. Rosello, con su característico tono de humor, soltó: “Nos c... la vida”. Úrsula siguió el juego y respondió: “A mí también me la c..., no sé en qué momento, es muy ocurrente”.

La influencer quiso saber si el actor era así de romántico todo el tiempo y Úrsula aprovechó para hacerle un pequeño reproche: “Era más romántico al principio, desde aquí Chino, todos lo sabemos. Hemos pasado de todo ya… para que nos separáramos no sé lo que tendría que pasar. Es una realidad, llevamos ocho años”.

Después del comentario de la protagonista de Jockey, Pettinato preguntó si se tiran gases en frente del otro. “Sí nos tiramos, el uno con el otro. Nos reímos, y tenemos un juego además. Hacemos como que ha sonado algo y no sabemos qué es. Hay que ser recurrente, siempre hay que decir algo distinto. Como ‘ay, esa obra, a ver si termina la obra de al lado’, ‘tengo la espalda, cómo cruje’. Es re divertido. Imaginate estar ocho años, convivir con una persona y no poder tirarte uno”, explicó.