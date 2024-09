El Gobierno justificó la iniciativa de privatizar Aerolíneas Argentinas tras la firma del decreto

El secretario de Transporte, Franco Mogetta, y el presidente de la compañía, Fabián Lombardo, opinaron sobre la decisión de avanzar con un decreto.

Tras el anuncio de un futuro decreto para privatizar Aerolíneas Argentinas, el Gobierno salió este viernes a justificar la decisión. El secretario de Transporte, Franco Mogetta, aseguró que esta iniciativa permitirá bajar los costos y no estar atados a destinos muy "costosos". En tanto, el presidente de la compañía aérea, Fabián Lombardo, afirmó que así cómo está "no es competitiva". Te recomendamos: Milei firmará un decreto para privatizar a Aerolíneas Argentinas El presidente Javier Milei ya intentó avanzar en la privatización de la línea de bandera con la Ley Bases, pero la oposición logró juntar las voluntades para incluirla dentro de la lista de empresas excluidas a este proceso. A pesar de eso, ya con el conflicto con los gremios aeronáuticos desatado, a partir del decreto el Gobierno intentará que el Congreso apruebe su venta. Si no es así antes de fin de año, trascendió que la traspasaría a manos de los trabajadores. Después del anuncio, el secretario de Transporte salió a justificar la medida y pedirle al Congreso que acompañe la iniciativa. "Apelamos a la responsabilidad de los miembros del Congreso para darle tratamiento favorable a esta iniciativa para no quedar presos en lugares donde solamente opera la compañía, de altísimos precios para poder volar, y para someter a Aerolíneas a las reglas de mercado, a que compitan en igualdad de condiciones. Para eso se necesita que sea privado”, afirmó en una entrevista para LN+. El presidente de Aerolíneas Argentinas, Fabián Lombardo, afirmó que la decisión del decreto se debe a que en el Congreso no avanzaron los proyectos de privatización que se presentaron en las últimas semanas. "En general las compañías que hoy compiten con Aerolíneas Argentinas en Sudamérica son privadas, el mercado ha cambiado, hoy lo que existe es una competencia feroz y las aerolíneas que compiten en estos mercados tienen que adaptarse a estos cambios", sostuvo. "Esto tiene que ver con cuestiones de personal y convenios colectivos que hacen que la situación se vea poco competitiva con el resto de las compañías. En eso hay que trabajar. Si la compañía no resuelve determinadas cuestiones relativas a estos puntos los oferentes no van a existir", subrayó.