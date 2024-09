Joaquín Furriel reveló el verdadero motivo de su separación de Guillermina Valdes

El actor y la modelo, que parecían una pareja consolidada, pusieron fin a su relación de forma repentina. Ahora, Furriel decidió hablar y contar la razón detrás de la ruptura.

Joaquín Furriel y Guillermina Valdes vivieron un corto pero apasionado romance. Así quedó demostrado en sus redes sociales, donde se mostraban felices y disfrutando de sus viajes. Sin embargo, todo llegó a su fin en junio, y casi tres meses después el actor se animó a contar por qué se separaron.

“Nosotros nos conocimos, después yo empecé a viajar, y me parece que lo lindo es que los dos nos dimos cuenta que no funcionaba. Y listo, nos estábamos conociendo. Hay veces que funciona y hay veces que no”, se le escuchó decir en Socios del Espectáculo (eltrece).

Acto seguido, expuso que entre ellos quedó todo bien: “A veces nos hemos hablado. Yo tengo una excelente relación con ella, la quiero mucho. Estoy agradecida de haberla conocido, pero no funcionó”. Por último, remarcó que no quería entrar en detalles profundo sobre la ruptura, ya que ese no es su estilo: “Me niego a entrar en terrenos indiscretos, pero simplemente no funcionó”.