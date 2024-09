Se conoció la impactante frase de García Moritán sobre una de sus infidelidades a Pampita

Yanina Latorre expuso nuevamente al empresario, aportando detalles sobre sus engaños mientras la modelo estaba de viaje por compromisos laborales.

Roberto García Moritán sigue en el ojo de la tormenta por su separación de Pampita, a quien habría engañado en reiteradas oportunidades. Fue Yanina Latorre quien sacó a la luz varios detalles de esas infidelidades, y en las últimas horas volvió a hundirlo al aire de LAM (América).

Te recomendamos: Pampita se enojó con la prensa y pidió que respeten la intimidad de su familia

Indignada con el comportamiento del político, la panelista filtró una terrible frase que él le habría dicho a un amigo sobre una de esas traiciones a la querida modelo, que este viernes les pidió a los periodistas que no la esperaran más en la puerta de su casa para cuidar la seguridad de sus cuatro hijos.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“Es verdad. Me la mandé. Pero no es todo verdad (lo que están diciendo). Hubo una que me tiró la goma, pero no me la cogí”, fue el mensaje que Moritán le habría enviado a un empresario. Ante esto, Latorre fue lapidaria: “Este pibe es un cínico”. Días antes, Yanina aseguró que él aprovechaba los viajes laborales de Carolina Ardohain para vivir sus aventuras.