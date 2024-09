La durísima frase de Vaccari tras la eliminación de Independiente de la Copa Argentina

El DT del Rojo habló luego de la derrota ante Vélez y no se guardó nada.

Independiente quedó fuera de la Copa Argentina tras perder 1-0 frente a Vélez en los cuartos de final, en un encuentro disputado en la cancha de Lanús.

Al finalizar el partido, el entrenador del Rojo, Julio Vaccari, ofreció una conferencia de prensa en la que dejó una contundente reflexión sobre el presente del club.

"Independiente es el tercer grande, hoy por hoy, solo por su gente. Solo por la institución que es. Y estamos todos continuamente confundiendo los objetivos que tiene", declaró Vaccari. En sus declaraciones, el técnico criticó la falta de un proyecto claro a largo plazo: "Es fácil lo que dicen: ‘El objetivo es entrar a la Copa Libertadores’. No es magia, es proyecto, es trabajo, es esfuerzo y planificación. Va a llevar años, yo no voy a estar acá. Lo que sí voy a decir algún día es que yo me rompí el orto para que así sea".

Vaccari resaltó que, aunque Independiente es un club muy grande, hoy solo es la pasión de su hinchada lo que sostiene los altos objetivos que se le exigen al equipo. Tras la eliminación de la Copa Argentina y una campaña discreta en el torneo local, la meta principal será conseguir la clasificación a la Copa Sudamericana del próximo año. "Me duele, me duele el pecho", confesó el entrenador, visiblemente afectado por la derrota.

Sobre el partido, Vaccari destacó que su equipo "se plantó y jugó de igual a igual", aunque lamentó el gol de Vélez, explicando que "tuvimos la mala fortuna que nos queda tirado el Tata Martínez cerca del banco nuestro". Además, reconoció que "nos quedamos cortos con las herramientas en la búsqueda del gol", y expresó su tristeza por haber quedado eliminados tras un esfuerzo importante ante un equipo de jerarquía.

Finalmente, el entrenador se refirió a Joaquín Laso, criticado por los hinchas tras cometer el penal que derivó en la única anotación del partido: "Más allá de dos errores puntuales, lo vi bien", afirmó Vaccari, defendiendo al defensor ante las críticas.