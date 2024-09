En el lanzamiento de la LLA, Javier Milei apuntó contra los medios y defendió a sus militantes: "Nada tienen de trolls"

Javier Milei se presentó en Parque Lezama para presentar a La Libertad Avanza como partido nacional. En ese contexto, el presidente le habló a su militancia luego de la presentación de su hermana Karina Milei, y dijo: “Costituimos un partido naciona gracias al jefe”.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El presidende recordó con dureza: "Vinimos a hacer lo que teníamos que hacer y no lo que quería la casta putrefacta política. La casta decía que no íbamos a poder competir, sin embargo ese día presentamos a La Libertad Avanza aunque no nos daban los permisos y armamos un actor en 36 horas. Ese día nos hicieron un agón mediático, con el siniestro que manejaba la Ciudad, ustedes le dieron vida a este movimiento y le cerraron el orto".

A su vez señaló que fue el apoyo de la gente, transmitiendo en vivo desde sus celulares, lo que permitió que el mensaje llegara a todos. “Ustedes le dieron vida a este movimiento”, afirmó, subrayando que esa acción marcó un punto de inflexión en la relación entre los medios y su campaña. "Nuestros militantes no tiene Trolls".

Milei también recordó los pronósticos fallidos que lo subestimaron durante las elecciones. “Decían que no pasábamos las PASO, que éramos simpáticos pero que no teníamos votos”, relató, refiriéndose a los expertos que minimizaban su impacto.

Sobre la dolarización dijo: "Sólo dame tiempo", e ironizó: "antes eran pingüinos, ahora son mosquitos", haciendo referencia a los insectos que lo molestó en su alocución.