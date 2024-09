Yuyito González contó a partir de cuándo convivirá con Javier Milei en la Quinta de Olivos

En medio de los festejos por los 200 programa de Empezar el día, Amalia Yuyito González le confirmó a Yanina Latorre su mudanza a la residencia presidencial, y hasta fijó la fecha del inicio de su convivencia con Javier Milei.

Después de haber manifestado públicamente sus intenciones de irse a vivir con Javier Milei a la Quinta de Olivos hace algunos días, este viernes Amalia Yuyito González fijó la fecha en la que dará un paso más en su vínculo amoroso y se animará a la convivencia con el actual presidente argentino. En diálogo con LAM (América TV), con motivo del festejo de los 200 programas de Empezar el día, el ciclo que conduce en la pantalla de Ciudad Magazine, Yuyito habló de todo con Yanina Latorre, quien por estos está a cargo del programa dado que Ángel de Brito se tomó unos días de vacaciones. “¿Si va a venir hoy? No. Él está en otro tema, está trabajando ahora y yo voy para allá cuando termine y me quedo con él”, fue la respuesta de Yuyito ante la consulta de si el presidente la acompañaría en la celebración. Al tiempo que cuando Latorre fue al hueso y le preguntó si ya tenían un fecha para comenzar a convivir con su pareja, Amalia fue clara y rotunda. “Lo tenemos medio pensado, por ahora, para enero. Después del viaje de trabajo al que lo voy a acompañar, ese sería nuestro plan”, confirmó entonces Yuyito. En tanto, cuando Pepe Ochoa quiso saber si no tenía miedo de que la convivencia "arruine la relación", la novia del primer mandatario argentino una vez respondió cortito y al pie. “No, para nada. ¿Por qué? Para nada. No creo en gualichos. Soy cristiana y estoy protegida por el Señor, por Jesús. Nada me puede atacar”.