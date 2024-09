“Este bicho me va a matar”: se despertó y encontró una inesperada sorpresa en su casa

Su hermana le envió un mensaje diciendo que había encontrado "un gatito abandonado en la calle". Sin embargo, el desenlace sorprendió a todos.

Un usuario español de TikTok, conocido como @adrity__35, relató en un video cómo se despertó con un mensaje de WhatsApp de su hermana que decía: “Ten cuidado, no te asustes que ayer salí de fiesta, me encontré un gatito abandonado en la calle y lo he metido en la casa”. Sin embargo, lo que encontró en su casa era otro animal.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Al levantarse, @adrity__35 se encontró con lo que parecería una zarigüeya en el pasillo de su casa, lo que lo dejó completamente paralizado. En el video, se le escucha decir con tono de incredulidad: “Un gatito, ¿no? Claro que sí. La verdad María, deja de beber. Ahora, ¿qué hago yo con este bicho en casa que me va a matar?”. La reacción del joven y la inesperada aparición del animal han capturado la atención de millones de usuarios en la plataforma china.

“¿Qué raza de gato es?”, planteó con humor en la descripción de la publicación, que cuenta con más de 20 millones de reproducciones y casi tres millones de “me gusta”.