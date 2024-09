Patricia Bullrich afirmó que no quiere ser candidata en 2025: "Tengo responsabilidad ejecutiva"

La ministra de Seguridad y ex presidenta del PRO aseguró que no tiene planes de unirse a La Libertad Avanza y que para el próximo año prefiere continuar en su puesto en lugar de competir en las elecciones legislativas.

Tras el acto en clave electoral del presidente Javier Milei, con el lanzamiento de La Libertad Avanza como partido a nivel nacional, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aseguró que no quiere ser candidata en 2025: “Desde una banca no se puede terminar con los piquetes”.

Bullrich aclaró: “No me interesa ser candidata el año que viene, fui diputada, pero senadora no. Tengo responsabilidad ejecutiva, que es muy importante, sobre los efectos concretos sobre la población”.

La ministra de Seguridad dijo en declaraciones a Radio Rivadavia: “Soy parte de un equipo, donde hay un DT que dirá: ‘Necesito que juegues en determinado puesto’. Cada uno tendrá un lugar, o seguirá en el que está, que es lo que me gustaría, quedarme en este lugar”.

Bullrich dijo sobre las versiones de una eventual candidatura de ella en las elecciones legislativas del próximo año: “Siempre hay especulaciones, lo importante es trabajar a fondo en lo que te toca, y no pensar en un paso distinto. Menos en mi caso, un caso legislativo, hago más cosas desde el Ejecutivo que desde el Legislativo, sin menospreciar, son dos mundos distintos”.

Patricia Bullrich dijo que no tiene pensado afiliarse a La Libertad Avanza

La extitular del PRO, que impulsa una fusión del partido liderado por Mauricio Macri con La Libertad Avanza, dijo que no tiene pensado afiliarse al partido oficialista: “No pienso en afiliaciones, sino en los millones de argentinos que nos dieron este compromiso. Tengo alrededor mío mucha gente que viene del PRO, y de Juntos por el Cambio, que apoyan el cambio, que son parte de este cambio. Es un proceso que hay que respetar en todos, sin embargo se están jugando fuerte, eso es lo que vale”.

