Pampita negó con un comunicado su posible participación en la TV a horas de anunciar su separación

La modelo compartió un mensaje en su cuenta oficial de Instagram. La presentadora comenzó el día con un posteo motivacional ante la ruptura con su flamante exmarido y padre de su hija, Ana.

Este domingo, Carolina Pampita Ardohain se expresó en sus redes sociales sobre su participación en algún programa televisivo para hablar de su separación de Roberto García Moritán. A través de un texto en sus historias de Instagram, la modelo fue tajante en sus declaraciones y dejó bien clara su postura.

“Quiero aclarar que no hablé con ningún productor de ningún programa”, comenzó diciendo la conductora a horas de dar a conocer las conversaciones privadas que mantuvo con su pareja. Sosteniendo esa misma línea, agregó: “No voy a ir a ningún programa y todo lo que se especula de una participación mía en algún lado, pedido a cambio de dar una entrevista, es mentira”.

Tan solo unas horas atrás, la presentadora comenzó el día con un posteo motivacional ante la ruptura con su flamante exmarido y padre de su hija, Ana. En un breve video se pudo apreciar a Pampita desfilando con un outfit completamente rojo por el patio de una casa. A esto le acompañaron unas palabras que captaron la atención de sus seguidores. “No te aceleres, no todo es hoy y ahora. Descansa. Respira. La vida lleva un curso y tiene que aprender a ser paciente”, decía la voz del clip.

“Deja que el tiempo y que Dios te guíen para que llegues a ese lugar al que tanto querés estar. Ese lugar que tanto mereces”, seguía escuchándose a modo de autoayuda para hacerle frente a esa situación que desembocó días atrás. “Algunas de las mejores cosas en la vida llevan su tiempo, y tu proyecto y plan de vida no es cualquier cosa. Así que ten paciendo y confía un poquito más en Dios. Vas a estar bien”, finalizó, como broche de oro, la voz a la par de una escena con Ardohain sonriéndole a un cálido atardecer.

Mensaje en Instagram

A su vez, la modelo se mostró tenaz ante la versión que dio marido respecto a su ruptura. A pocas horas de la publicación que el ministro de Desarrollo porteño realizó en su perfil, ella le respondió: “Yo me enteré de todo el viernes 20 de septiembre y ese día me separé. No tuve ninguna separación antes de esa fecha”. Acto seguido, Carolina se encargó de publicar varias capturas de pantalla que dejaron asentado la fecha en la que se produjo el quiebre de su matrimonio.

Las imágenes no solo dejaron en claro cómo era el vínculo, sino también que parecía haber falta de conflictos entre ellos. Incluso, el empresario gastronómico y la modelo se respondían con frases cariñosas y se preguntaban por sus actividades cotidianas. “Buen día, mi amor”; “Estás hermosa”; “Son mi vida”; “Te amo tanto”; “Una muñequita”; “No sabes lo que te extraño”, fueron algunas de las frases que utilizaban para interactuar a través de su chat en WhatsApp. Además, se pudieron vislumbras algunos planes que tenían, tales como un encuentro para tomar el té.

Horas antes, García Moritán se encargó de referirse a su vínculo y, ante el testimonio de su exmujer, aclaró la temporalidad de los hechos ocurridos. “Sobre mi vida personal y mi familia” fue la frase que eligió como título para exponerse ante sus seguidores. En ese sentido, explicó: “Fue una decisión difícil y dolorosa, como cualquier separación, pero lo hicimos con el propósito de proteger la paz y el bienestar de todos los miembros de nuestra familia”.

Además de destacar los motivos por los que prefirió mantener la situación en privado, el economista sentenció: “Mi prioridad ha sido y siempre será cuidar de nuestros hijos; tenemos muy chicos y también adolescentes, quienes se ven afectados por esta exposición mediática”. Y, a modo de cierre, él escribió: “Ellos no merecen ser parte de ningún conflicto, ni leer ni escuchar las cosas que se dicen de lo que alguna vez fue nuestro matrimonio y nuestra familia unida”.